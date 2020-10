Đánh bé 2 tuổi Lào Cai: Gia đình nhờ công an, “đối tượng” gặp hoạ?

(Kiến Thức) - Việc nam phụ huynh xông vào lớp học, liên tục tát, đánh vào mặt bé gái mới 2 tuổi, trước mặt giáo viên mầm non khiến ai cũng bức xúc, phẫn nộ. Hiện gia đình bé gái bị đánh đã yêu cầu chính quyền, công an vào cuộc giải quyết sự việc theo pháp luật.

Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nam phụ huynh đánh trẻ?

Liên quan đến vụ việc một nam phụ huynh xông vào lớp 2 tuổi tại trường Mầm non Trump Kids (thành phố Lào Cai) đánh, tát, chửi bởi một bé gái do trước đó bé gái này đã tranh đồ chơi và định cắn con gái của phụ huynh này, hiện các cơ quan chức năng thành phố Lào Cai đang xác minh, điều tra, giải quyết theo quy định pháp luật.

Liên quan vụ việc trên, anh Phạm Quang Giang (bố bé P.T.B.A) cho biết, gia đình chưa chấp nhận lời xin lỗi của phụ huynh đánh con gái mình và cương quyết yêu cầu chính quyền, công an vào cuộc giải quyết sự việc theo pháp luật. Dư luận đặt câu hỏi, trường hợp gia đình bé gái nhờ công an vào cuộc, nam phụ huynh hành hung bé gái sẽ bị xử thế nào?

Trao đổi với PV Kiến Thức , luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, khi xem clip về hành vi nam phụ huynh này liên tục tát, đánh vào mặt bé gái mới 2 tuổi chỉ vì tranh đồ chơi với con của người đàn ông này tại trường mầm non, trước mặt giáo viên mầm non, ai cũng không khỏi bức xúc, phẫn nộ về hành vi đồng thời chê trách, lên án cách giáo dục của trường mầm non này.

Phụ huynh xông vào lớp học đánh bé 2 tuổi.

Nói về hành vi của nam phụ huynh, luật sư Cường cho rằng, một người đàn ông to khỏe, đánh đập đứa trẻ mới chỉ 2 tuổi rồi dọa nạt, uy hiếp tinh thần của cháu bé khiến cháu bé đau đớn, sợ hãi, đây rõ ràng là hành vi rất côn đồ, vô giáo dục của một người lớn trong môi trường giáo dục. Hành vi cho thấy người đàn ông này thiếu văn hoá, không có tình người, tham lam, ích kỷ.



“Ông ta không hiểu được tâm lý và hành vi của những đứa trẻ ở độ tuổi 2-3 tuổi khi mới đến trường, coi con mình là vàng là ngọc và coi rẻ sức khỏe, nhân phẩm của những đứa trẻ khác. Với mức độ nhận thức, hiểu biết và cách giáo dục như vậy thì nạn nhân đầu tiên có lẽ sẽ là con cái của ông ta, sẽ rất thiệt thòi cho những đứa trẻ mà ông ta giáo dục. Sự nuông chiều, dung túng, bênh vực con gái một cách mù quáng như vậy sẽ hình thành nên những đứa trẻ ích kỷ và tính côn đồ. Bởi chúng được bao bọc, được bảo vệ một cách vô lý nên sẽ có tư duy là mình luôn đúng, luôn có được mọi thứ mình cần và muốn đạt được thứ gì đó có thể bất chấp tất cả"”- luật sư Cường nêu ý kiến.

Luật sư Cường nhấn mạnh, thực tế không ít người phạm tội bởi sinh ra và được giáo dục trong một môi trường gia đình như thế.

Bởi vậy, cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh làm rõ hành vi của người đàn ông đánh cháu bé trên, làm rõ hậu quả đã gây ra đối với cháu bé để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, gia đình cháu bé này có thể đề nghị giám định thương tích và đi kiểm tra tâm lý của cháu.

Trong trường hợp chỉ cần có tỷ lệ thương tích tổn hại sức khoẻ dù 1 - 2% cũng phải khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và có thể bắt tạm giam đối tượng này về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự năm 2015 do hành vi có tính chất côn đồ và phạm tội với người dưới 16 tuổi.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Hành vi của đối tượng này không chỉ vi phạm quyền trẻ em nói chung mà còn xâm hại nghiêm trọng đến sức khỏe, danh dự nhân phẩm của trẻ em. Hành vi diễn ra ngay tại trường học, trước mặt giáo viên và rất nhiều các cháu học sinh nên hậu quả lại càng nghiêm trọng hơn, thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn, ích kỷ cao độ.

Bởi vậy, hành vi này cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội và để giáo dục cho đối tượng này trở thành người tốt, sống cho có ít cho xã hội, tránh việc với mức độ nhận thức, tâm lý, cảm xúc như vậy có thể ảnh hưởng đến các cháu nhỏ khác.

Nhà trường cũng phải chịu trách nhiệm Liên quan vụ việc trên, trao đổi với báo chí bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai và Ủy ban Nhân dân phường Cốc Lếu đã yêu cầu Trường Mầm non Trumpkids báo cáo tường trình sự việc, tổ chức thăm bé Phạm Bảo An; đồng thời yêu cầu nhà trường kiểm điểm, xử lý đối với các giáo viên tại lớp D2. Luật sư Cường cho rằng, đây là vụ việc nghiêm trọng bởi vậy cơ quan chức năng có thể đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non này để đảm bảo an toàn cho các cháu bé, tránh những vụ việc bạo lực gia đình học đường có thể xảy ra như vụ việc trên. Đồng thời, xem xét trách nhiệm của các giáo viên và lãnh đạo của nhà trường này đối với vụ việc để cho phụ huynh tự ý vào lớp đánh đập một đứa trẻ mới hai tuổi mà không có phản ứng gì để bảo vệ cháu bé, hành vi đó còn tiếp tay cho việc bạo lực diễn ra ngay tại lớp học.

Với những cơ sở giáo dục như trên cũng không đảm bảo an toàn cho trẻ em, với những giáo viên thiếu kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, không có trách nhiệm bảo vệ trẻ em trước hành vi bạo lực của người lớn như vậy thì cũng không xứng đáng để tiếp tục thực hiện hoạt động giáo dục. Bởi vậy., cơ quan chức năng cũng cần phải xử lý mạnh tay với cơ sở giáo dục này có thể tạm đình chỉ hoạt động, xem xét về giấy phép và điều kiện hành nghề của các giáo viên này.

>>> Mời độc giả xem thêm video Làm rõ nguyên nhân phụ huynh vụ đánh bé 2 tuổi ngay tại lớp học: