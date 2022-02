Năm 2022, khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới ra sao?

Nói về diễn biến thời tiết năm 2022, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ENSO sẽ tiếp tục duy trì trong trạng thái La Nina đến hết mùa đông xuân 2021 - 2022 với xác suất khoảng 95%. Sau đó, nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương có xu hướng tăng dần và có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất khoảng 60% trong thời kỳ từ tháng 4 - 6/2022.

Ông Hưởng cho hay: "Với diễn biến ENSO như vậy chúng tôi dự báo trạng thái rét tập trung vào tháng 1 và tháng 2 năm 2022. Trong tháng 2, Bắc Bộ có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn. Trong 2 tháng đầu năm sẽ có số ngày rét đậm rét hại tập trung nhiều nhất".

Ảnh minh họa.

Dự báo về diễn biến bão, ông Hưởng cho hay, từ tháng 2/2022 đến giữa tháng 5/2022, bão/áp thấp nhiệt đới ít có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông. Từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 7.2022 có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến các tỉnh phía bắc nước ta.

Ông Hưởng khuyến cáo: "Mùa bão của năm 2022 dự báo sẽ tuân theo quy luật trung bình nhiều năm. Đầu mùa bão ảnh hưởng đến Bắc Bộ, trung mùa ảnh hưởng đến Trung Bộ, cuối mùa bão ảnh hưởng đến nam Trung Bộ và Nam Bộ. Với diễn biến như vậy, chúng tôi nhận định thời tiết ở mức không quá cực đoan. Tuy nhiên người dân cần lưu ý trong những năm chuyển pha ENSO có thể có những cơn bão mạnh và đường đi phức tạp".

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.

Về diễn biến lượng mưa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho hay, mưa dông trái mùa có khả năng xuất hiện ở vùng ven biển miền tây Nam Bộ trong tháng 2 - 3 năm 2022 với lượng không nhiều. Mùa mưa có khả năng đến sớm trên khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, tuy nhiên lượng mưa có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào thời kỳ mùa mưa 5 (tháng 6-7.2022). Cơ quan khí tượng đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc trong những tháng chuyển mùa.

Khu vực Bắc Bộ tháng 2 năm 2022 có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn với tổng lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, riêng vùng núi phía bắc có mưa và mưa rào với tổng lượng mưa phổ biến từ 30- 60mm.

Tháng 3-5/2022, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 10-20% so với trung bình nhiều năm. Tháng 6-7/2022 tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Bắc Trung Bộ từ tháng 2 - 4.2022 tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 10 - 20% so với trung bình nhiều năm. Tháng 5-7/2022, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Khu vực trung và nam Trung Bộ tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tháng 2-3/2022, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ phổ biến ít mưa, riêng khu vực ven biển miền Tây Nam Bộ có mưa rào cục bộ với tổng lượng mưa cả thời kỳ khoảng từ 20 - 40mm. Từ tháng 4-5/2022, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 10 - 30% so với trung bình nhiều năm. Tháng 6-7/2022, tổng lượng mưa phổ biến ở mức thấp hơn từ 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.