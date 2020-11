Toàn cảnh Manila chìm trong biển nước vì bão Vamco

Cơ quan Khí tượng, Địa lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết, bão Vamco là cơn bão thứ 21 đổ bộ vào nước này từ đầu năm đến nay, với sức gió 155 km/h, giật 255km/h. (Nguồn ảnh: Reuters)



Ngày 13/11, cảnh sát Philippines cho biết, số người chết do bão Vamco đã tăng lên 26 người. Bão cũng làm hư hại hàng chục nghìn ngôi nhà tại quốc gia này.



Mưa lớn do ảnh hưởng của bão Vamco đã khiến thủ đô Manila và các khu vực xung quanh "chìm trong biển nước", làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương.



Người phụ nữ được lực lượng cứu hộ sơ tán khỏi ngôi nhà bị ngập ở Marikina, Vùng Thủ đô Manila, Philippines, hôm 12/11.



Các máy bay, phương tiện giao thông công cộng và tàu thuyền tại Manila đã phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của bão Vamco.



Được biết, trước khi bão đổ bộ, hàng trăm nghìn người dân ở Philippines đã được yêu cầu sơ tán để đảm bảo an toàn.



Người dân lội qua con đường ngập lụt đi sơ tán ở Marikina hôm 12/11.



Nước ngập gần tới mái nhà ở Marikina.



Lực lượng cứu hộ hỗ trợ sơ tán người dân khỏi một ngôi làng bị ngập do bão Vamco ở Marikina.



Người đàn ông dắt xe qua con phố ngập lụt ở Vùng Thủ đô Manila.



Biển nước bao vây những ngôi nhà ở San Mateo, tỉnh Rizal.



Mưa lũ làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân địa phương.



Một người đàn ông ngồi trên mái nhà "vớt" đồ giữa biển nước mênh mông tại San Mateo, tỉnh Rizal, Philippines. Mời độc giả xem thêm video: Siêu bão Goni đổ bộ vào Philippines (Nguồn video: THĐT1)

