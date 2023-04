Một đêm, các tổ 151 CA Hải Dương phát hiện 97 đối tượng vi phạm

Ngày 16/4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đường phố , tối ngày 15/4, hàng trăm cảnh sát thuộc Tổ công tác 151 của tỉnh và Công an TP Hải Dương đã kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý 45 xe, 97 đối tượng vi phạm.



Các lỗi vi phạm chủ yếu không đội mũ bảo hiểm, không đăng ký xe, không có giấy phép lái xe, không đeo biển kiểm soát, một số đối tượng có biểu hiện phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách đánh võng, khiêu khích người đi đường và lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ.

Các đối tượng vi phạm bị đưa về trụ sở Công an TP Hải Dương làm việc tối 15/4

Các đối tượng vi phạm chủ yếu ở thành phố Hải Dương và các huyện Cẩm Giàng, Thanh Hà, Gia Lộc, Bình Giang, Nam Sách, Tứ Kỳ. Trong đó Nguyễn Đức Chính ( SN 2003, trú tại xã Tiền Tiến, TP Hải Dương) sử dụng giấy phép lái xe có dấu hiệu làm giả, đã được chuyển đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Dương xác minh làm rõ.

Trước đó, ngày 12/4, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ ra quân triển khai cao điểm ngăn chặn, trấn áp, xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, gây mất an ninh trật tự và đấu tranh trấn áp, xử lý “tội phạm đường phố” trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm diễn ra từ 15/4 đến hết ngày 30/6. Trong thời gian này, Tổ công tác 151 từ tỉnh đến huyện ở Hải Dương sẽ thường xuyên phối hợp tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với tội phạm đường phố.

Đại tá Lê Qúy Thường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ tham gia các Tổ công tác 151 phải thống nhất nhận thức về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả hoạt động của Tổ 151 là hình ảnh tiêu biểu, là tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của toàn lực lượng Công an tỉnh.

Do đó, phải triển khai đồng bộ các biện pháp công tác công an, điều chỉnh các phương án tuần tra kiểm soát một cách linh hoạt, phù hợp với đặc điểm, tình hình đối tượng, địa bàn, khu vực, không để tồn tại tình trạng các nhóm thanh, thiếu niên hoạt động gây mất ANTT trên các tuyến giao thông, đặc biệt là vào dịp cuối tuần, ngày lễ, ngày diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương…

Đường dây nóng Tổ 151 Công an tỉnh Hải Dương Công an tỉnh Hải Dương cho biết, trong thời gian này, người dân hãy liên hệ ngay đến đường dây nóng 0846.151.151 Công an tỉnh Hải Dương hoặc số điện thoại của trực ban Công an các huyện, thị xã, thành phố để thông báo và được giải quyết theo quy định khi phát hiện những dấu hiệu hành vi vi phạm của tội phạm đường phố như tụ tập, sử dụng xe mô tô nẹt pô, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, vũ khí nguy hiểm hoặc các loại vật dụng như gạch đá, chai thủy tinh…đuổi đánh, ép đạp đổ phương tiện, gây thương tích cho người tham gia giao thông và các nhóm thanh niên khác; các loại tội phạm như cướp tài sản, cướp giật, trộm cắp tài sản, vận chuyển hàng cấm...