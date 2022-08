Hải Dương: Đi tuần tra, tổ công tác 151 bắt gặp“nữ quái”trộm tài sản

Chiều 17/8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, khoảng 22h30 phút ngày 16/8, Tổ công tác 151 Công an huyện Kim Thành phối hợp với Công an xã Cộng Hoà tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã.

Nguyễn Thị Ánh tại cơ quan công an.

Khi đi đến khu vực Chợ Giống, địa phận giáp ranh giữa 2 xã Cổ Dũng và xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tổ công tác phát hiện 1 đối tượng đi xe điện có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đặc biệt, đối tượng này còn có nhiều nét tương đồng với đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản tại chợ Giống vào ngày 11/8 mà Đội hình sự Công an huyện đang xác minh, điều tra.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận là Nguyễn Thị Ánh (sinh năm 1986, cư trú tại thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

Khoảng 19h ngày 11/8, lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng kinh doanh trong chợ Giống, Ánh đã lấy trộm 1 túi màu đen bên trong có khoảng 8.000.000 đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7. Đêm 16/8, khi đang đi tìm mục tiêu trộm cắp mới quanh khu vực chợ, bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tổ công tác 151 đã bàn giao đối tượng cho Đội Điều tra tổng hợp để hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt đối tượng liều lĩnh ăn trộm xe máy giữa ban ngày: