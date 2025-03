Huế căng mình thu gom hàng trăm tấn dầu vón cục

Ngày 5/3, thông tin từ UBND huyện Phú Lộc (TP Huế) cho biết, tính đến nay, đã có khoảng 255 tấn dầu thô vón cục trôi dạt vào bở biển huyện Phú Lộc, vượt gấp gần 10 lần so với dự đoán ban đầu. Trước đó, qua công tác tuần tra dọc bờ biển, lực lượng Đồn Biên phòng Lăng Cô và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây (BĐBP TP Huế) phát hiện tại khu vực bờ biển thuộc thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc) và bờ biển thuộc tổ dân phố An Cư Đông 2 đến tổ dân phố Lập An (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) có dầu vón cục màu đen trôi dạt vào bờ. Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Huế đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Trung tâm SOS môi trường và Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung để tiến hành thu gom số dầu vón cục này. Đồng thời, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Huế đã báo cáo lãnh đạo UBND TP Huế để chỉ đạo các đơn vị và chính quyền địa phương huy động thêm lực lượng, người dân địa phương nhằm thu gom, xử lý dầu vón cục trôi dạt vào bờ biển. Hiện, có hơn 1.600 lượt cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, đoàn viên, chính quyền địa phương cùng người dân địa phương tham gia thu gom dầu vón cục nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường biển và đời sống người dân. Được biết, lượng dầu vón cục này phân bố với chiều dài khoảng 17km dọc bờ biển thuộc địa bàn xã Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc). Kết quả phân tích chất lượng các mẫu nước cho thấy, các thông số pH và dầu mỡ khoáng đều đạt tiêu chuẩn theo QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển. Đặc biệt, hàm lượng dầu mỡ khoáng tại cả 4 vị trí đều thấp hơn ngưỡng phát hiện của phương pháp thử nghiệm, cho thấy chưa có dấu hiệu ô nhiễm đáng lo ngại.

