Mê cờ bạc, nàng dâu rước tín dụng đen về khiến nhà chồng tan tành

Diễn biến phức tạp của tín dụng đen được Vietnamnet thông tin:

Một hôm, người con dâu trở về nhà với kính đen, bịt mặt kín mít, rồi nhóm 6,7 gã đàn ông bặm trợn xăm trổ đầy mình tới đòi nợ, lúc này vợ chồng ông H. (ở Tây Hồ, Hà Nội) mới ngã ngửa việc con dâu dính vào cờ bạc, nợ nần xã hội đen đến cả trăm triệu đồng.

Cảnh già không làm ra tiền, người bố chồng từng vào sinh ra tử trong chiến tranh bị gã đàn ông xăm trổ quát vào mặt: "Ông là bố nó, ông phải có trách nhiệm trả thay. Không trả không yên với thằng này...”, Trước khi bỏ đi, gã ra hạn cho ông cụ ba ngày phải trả đủ.

Ảnh minh họa

Đến hẹn, những gã xăm trổ đầy mình đến nhà ông H. gõ cửa đòi tiền. Khi biết gia đình ông cụ không có khả năng trả nợ, bọn chúng đứng ngoài la hét, chửi bới, đạp vào cửa, lấy gạch ném vỡ cửa kính.

Rồi cứ năm bảy ngày, bọn chúng lại kéo đến, bất kể ngày đêm để đòi vợ chồng già phải trả nợ thay cho con dâu. Những đêm kinh hoàng cho cả gia đình vị cựu chiến binh và hàng xóm là khi giấc ngủ vừa chợt đến, bên ngoài kẻ đòi nợ đập cửa gào hét đòi tiền.

Sáng dậy, gia đình ông cụ chào đón ngày mới bằng việc dọn dẹp những xô bom bẩn với ruột cá thối, vỏ tôm, cua ngâm lâu ngày với đỗ tương trút vào nhà trong đêm. Mùi hôi thối bốc lên lộng óc.

Không chịu được cảnh đòi nợ với mức độ khủng bố ngày càng tăng, cuối cùng vợ chồng ông H. phải đưa hai đứa cháu về quê sinh sống. Người con dâu thì bặt tin.

Nỗi ám ảnh đêm giao thừa

Làm dâu gia đình bà D. (ở quận Đống Đa, Hà Nội) được chừng 4 năm, chị V. (SN 1985, quê Thanh Hóa) lâm cảnh nợ nần vì cờ bạc. Đêm giao thừa 2017, thời khắc xuân mới gõ cửa, gia đình bà D. phải tiếp nhóm người đến đòi nợ. Họ hung hãn, chửi bới suốt đêm.

Rồi những ngày đầu năm mới, gia đình bà D. phải nhận bom bẩn. Lần nào cũng vậy, khi nhóm đòi nợ bỏ đi, cũng là lúc con trai bà và con dâu bước vào trận cãi vã, to tiếng. Không ít lần con trai bà D. không làm chủ được cơn tức giận đã đánh đập vợ. Mọi thứ chỉ chấm dứt khi con dâu bà D. bỏ lại hai đứa con gái nhỏ và đi đâu mất dạng.

Điều đáng nói, trong cả hai bi kịch kể trên, việc đòi nợ gây mất trật tự công cộng, nhưng không hề thấy bóng dáng của công an phường.

Gia đình ông H. từng đến trình báo công an, gọi điện báo công an mỗi khi nhóm đòi nợ xuất hiện, nhưng chỉ khi nhóm đầu gấu bỏ đi, công an khu vực mới xuất hiện.

Trước những diễn biến phức tạp của tín dụng đen, Công an TP Hà Nội đã triển khai đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự trong năm 2018.