Những sự kiện, chính sách nổi bật của ngành giáo dục năm 2024

Trong năm 2024, ngành giáo dục đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Cùng nhiều chính sách quan trọng dành cho giáo viên, học sinh, được công bố và chính thức có hiệu lực.

Một trong những kết quả nổi bật đó là, năm học 2024-2025, triển khai đồng bộ việc dạy học theo Chương trình mới - Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 từ lớp 1 đến lớp 12, ngành giáo dục tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được đưa vào dạy học từ năm học 2020-2021 theo hình thức cuốn chiếu, sau 4 năm đã thu được những kết quả bước đầu. Năm học mới 2024-2025, Chương trình sẽ được triển khai cho khối lớp 5, 9 và 12 là những khối lớp cuối cùng để ngành Giáo dục hoàn thành đầy đủ, đồng bộ các môn học, hoạt động giáo dục theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Kết quả về chất lượng giáo dục mũi nhọn: Thông tin từ Bộ GD&ĐT, năm 2024, học sinh Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành tích cao trong các Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế tại Hoa Kỳ; các Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Trong đó, Đoàn tham dự Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2024 tại Hoa Kỳ đã giành được 1 giải Nhì. Đây là giải cao nhất học sinh Việt Nam giành được kể từ năm 2013 đến nay. Năm 2024 là năm học sinh Việt Nam giành được nhiều huy chương nhất với 12 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 10 huy chương đồng và 1 bằng khen. So với năm 2023, năm 2024 tăng 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc.

Mới đây, ngày 2/12, Đoàn học sinh Hà Nội với 6 thí sinh, đại diện Việt Nam tham dự Olympic khoa học trẻ quốc tế (IJSO) năm 2024 đã xuất sắc giành 6 huy chương, gồm 5 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

, trong năm 2024, có 10 tỉnh thành miễn học phí 100% cho học sinh từ mầm non tới hết lớp 12 trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2024-2025 là Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Yên Bái Bình Dương, Long An. Tuần trước, HĐND TP HCM đã thông qua phương án miễn học phí cho bậc THCS, tổng kinh phí thực hiện khoảng 237 tỷ đồng. Trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh tiểu học được miễn phí theo Luật Giáo dục. Hiện, trẻ mầm non dưới 5 tuổi và học sinh THPT phải đóng học phí. Sở GD&ĐT TP.HCM cũng vừa hoàn thành dự thảo xin miễn học phí cho trẻ em mầm non dưới 5 tuổi, học sinh THPT công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên THPT trên địa bàn TPHCM từ năm học 2025-2026.