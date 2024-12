Đốt quán cafe 11 người chết và những vụ cháy kinh hoàng

Đêm ngày 18/12/2024, tại quán cafe số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2 (Hà Nội) đã xảy ra vụ cháy làm 11 người tử vong. Nguyên nhân là do mâu thuẫn với nhân viên quán, C.V.H đã mua xăng đổ vào khu vực tầng 1 của quán rồi châm lửa đốt. Sáng sớm 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Giết người,” khởi tố bị can đối với C.V.H (sinh năm 1973. hiện trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh (Hà Nội) để điều tra hành vi đốt quán cafe Đêm 24/5/2024 xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Vụ cháy khiến 14 người tử vong, 6 người bị thương. Nguyên nhân được xác định là do chập, cháy xe đạp điện. Đêm ngày 12/9, rạng sáng 13/9/2023, vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại chung cư mini ở số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương. Nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe môtô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga). Khoảng 3h30 ngày 1/1/2023, vụ cháy nhà tại thôn Tân Lập, xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) khiến 4 người tử vong. Nguyên nhân do mâu thuẫn gia đình, ông V.Q.H đã đốt nhà làm 4 nạn nhân tử vong, sau đó ông H. nhảy từ tầng 2 xuống sân trước cửa nhà tự tử và tử vong tại chỗ. Khoảng 20h15 ngày 6/9/2022, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại quán karaoke An Phú nằm trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương). Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường chữa cháy, cứu nạn đưa 22 người ra khỏi đám cháy an toàn. Sau khi khống chế đám cháy, lực lượng chức năng ghi nhận có 32 người chết và 17 người bị thương. Rạng sáng 21/4/2022, một vụ cháy thương tâm tại ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa (Hà Nội) khiến 5 người tử vong. Khoảng 23h ngày 18/8/2021, một ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại cửa hàng tạp hóa nằm trên đường Trần Khánh Dư, khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương), khiến năm người tử vong. Khoảng 0h17 ngày 15/6/2021, một vụ cháy xảy ra tại phòng trà Fill, số 146, đường Đinh Công Tráng, phường Lê Mao, thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), làm 6 người tử vong. Khoảng 17h ngày 7/5/2021, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà trong hẻm 47, đường Lạc Long Quân, quận 11 (TP HCM), khiến 8 người tử vong và 1 người bị thương. Nguyên nhân là do trong quá trình sản xuất, bột xi đánh bóng gạch mới nấu đã đổ xuống sàn nhà, lan ra bếp lửa đang nấu sáp đèn cầy gây cháy. Khoảng 12h45 ngày 4/2/2021, một đám cháy lớn đã bất ngờ bùng phát tại phòng trọ ở ngõ 73 phố Tam Khương, phường Khương Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội). Vụ cháy khiến 4 người tử vong, thiêu trụi 3 xe máy cùng nhiều tài sản khác. Nguyên nhân được xác định là do đốt vàng mã cúng ông Công, ông Táo. >>> Xem thêm video: Cháy lớn tại bệnh viện, 6 người bị thiệt mạng.

