Cháu ra tay tàn độc với dì ruột chỉ vì một câu mắng

Dù đã xảy ra hơn 10 năm trước, nhưng câu chuyện vụ án dưới đây vẫn còn là bài bài học về sự thiếu kiềm chế dẫn đến phạm tội chỉ vì câu mắng của người thân. Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Thị T. ( lúc đó 41 tuổi, ngụ tại Kon Tum) chuyên mua bán đồ gỗ ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia. Ngày 5/1/2013, nhiều người không liên lạc được với bà T., nghi có chuyện chẳng lành, mọi người tìm đến nhà thì thấy cửa ngoài khóa trái, chiếc ô tô sang trọng vẫn nằm ngoài sân. Nhiều hướng tìm kiếm người đàn bà độc thân đều không có kết quả. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Chiều hôm sau, mọi người quyết định phá khóa vào nhà bà T. Sau một hồi tìm kiếm, xác chủ nhà được phát hiện trong một tấm bạt và giấu kín dưới hầm chứa gỗ trong buồng ngủ. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nhận định nạn nhân không có dấu hiệu bị mất tài sản, ô tô đắt tiền, đồ trang sức cũng như gỗ trong nhà đều còn nguyên. Do vậy, mục đích giết người cướp tài sản được loại trừ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo dấu vết để lại, cơ quan điều tra xác định bà T. bị giết khi đang đứng và bị một vật tày đập nhiều nhát vào đầu từ phía sau khiến máu phun khắp tường. Khi nạn nhân gục hẳn, hung thủ kéo xác vứt xuống hầm chứa gỗ để phi tang. Kẻ thủ ác phải có quan hệ thân thiết với nạn nhân mới có thể biết rõ có hầm chứa gỗ dưới gầm giường. Phát hiện Nguyễn Văn Diệu (lúc đó 23 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) có biểu hiện bất minh, công an mời anh này về trụ sở để làm việc. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Diệu là một trong những người có mặt sớm nhất tại nhà nạn nhân. Anh ta tỏ ra sốt sắng tìm kiếm và đã dẫn mọi người vào buồng ngủ, nơi có hầm chứa xác nạn nhân. Trước những câu chất vấn của cảnh sát, anh ta đều rất bình tĩnh. Bị tình nghi sát hại bà T., Diệu khóc lóc kêu oan và khẳng định rất kính trọng dì, xem bà như mẹ ruột vì đã cưu mang, dạy dỗ mình. Tuy nhiên, kiểm tra bộ quần áo Diệu mặc hôm bà T. bị giết, dù đã được giặt, nhưng cảnh sát vẫn phát hiện trong túi quần vẫn còn vết máu và bùn đất. Trên người gã này cũng có nhiều xây xát. Từ những chứng cứ trên, các điều tra viên tập trung tra hỏi và đến sáng 8/1/2013, qua một đêm thức trắng, Diệu đã thừa nhận tội ác. Diệu khai bà T. sống một mình nên gần chục năm trước đã mang Diệu vào Tây Nguyên để chỉ bảo làm ăn. Gần 20 tuổi, Diệu được dì giao việc mua bán gỗ rồi cho tiền đi học lái xe và tìm nơi yên bề gia thất. Được dì cưng chiều, anh ta bỏ bê công việc, sa đà vào ăn chơi, cờ bạc. Nhiều lần được dì cho vay để trả nợ, nhưng Diệu không từ bỏ đam mê. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Chiều 5/1/2013, bà T. gọi hắn đến nhà hỏi thăm công việc. Do đang nợ tiền lô đề, anh ta bịa chuyện cần tiền mua lô gỗ giá rẻ để vay dì 10 triệu. Bà T. không đồng ý, mắng: “Mày còn nợ tao chưa trả mà còn đòi mượn thêm. Sức dài vai rộng, không lo làm ăn nuôi vợ con...”. Nghe thế, Diệu lớn giọng cho rằng bà T. chỉ tốt với người tình, trong khi tính toán với ruột thịt. Tức đứa cháu, bà T. tát Diệu một cái rồi đi xuống nhà sau. Diệu chạy theo chụp lấy tấm thớt ném làm bà T. ôm đầu, lảo đảo rồi chạy vào phòng ngủ. Diệu cũng lao theo, tiếp tục sát hại bà đến chết. (Hung khí đứa cháu bất nhân đánh dì ruột đến chết) Sợ bị phát hiện, Diệu đến nhà người quen mượn xẻng, cuốc và xà beng. Là người thiết kế ra chiếc hầm giấu gỗ dưới gầm giường bà T., hắn lấy xà beng cạy nắp hầm, định bê từng cục gỗ đưa ra ngoài để đào hầm sâu hơn, nhét xác vào rồi chèn gỗ lên trên. Tuy nhiên, do kiệt sức, hắn quyết định tìm tấm bạt buộc xác nạn nhân đẩy xuống dưới. Sau đó, Diệu tháo pin điện thoại của bà Tâm vứt vào bụi cây ven đường. Với hành vi phạm tội của mình đối tượng đã phải trả giá đắt trước pháp luật. (Diệu dẫn cảnh sát đến nơi hắn vứt điện thoại của dì) >>> Xem thêm video: Kẻ sát hại vợ mang thai và bố mẹ vợ kể lại toàn bộ quá trình gây án.

