Xem lại hiện trường vụ tài xế say rượu đâm 2 mẹ bầu nhập viện

Vào khoảng 19h40 tại chân cầu vượt Trần Duy Hưng - Nguyễn Khang (đoạn qua địa chỉ 6 Trần Duy Hưng, Hà Nội) xảy ra vụ lái xe ô tô say rượu đâm liên hoàn. Cụ thể, vào thời gian trên, ô tô Huyndai mang BKS: 31F - 9382 đang đi chuyển trên đường Trần Duy Hưng về Nguyễn Chí Thanh khi đến chân cầu vượt Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh đã húc vào chân cầu, sau đó tiếp tục rồ ga va chạm liên tiếp với 2 xe máy và 1 taxi. Chiếc xe chỉ dừng lại khi cả 2 lốp trước và lốp sau bên trái bị thủng. Hậu quả làm 2 bà bầu bị thương và ngất phải chuyển đi cấp cứu. Chiếc ô tô bị hư hỏng nặng, giao thông ùn tắc do nhiều người hiếu kì dừng lại xem. Theo nhân chứng, ngay sau khi gây tai nạn liên hoàn, khi xuống xe tài xế (khoảng hơn 40 tuổi) say xỉn, thản nhiên hút thuốc. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an phường Trung Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) và lực lượng CSGT đã có mặt đưa người bị nạn đi cấp cứu, phong toả hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Tài xế sau khi xuống xe đi không vững, lái xe có biểu hiện say rượu. Hai lốp bên trái xe bị thủng. Phần kính chắn gió bị hư hỏng nghiêm trọng sau vụ tai nạn. Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Mũ bảo hiểm của nạn nhân tại hiện trường. Dải phân cách tại cầu vượt Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh bị hư hỏng sau khi tài xế say xỉn lái xe đâm vào.









