Bắt đối tượng truy nã trốn tại ổ hoạt động tín dụng đen ở Đắk Lắk

(Kiến Thức) - Trong lúc bị truy nã toàn quốc, đối tượng Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1990, trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) vào Đắk Lắk ở nhà một người bạn đang hoạt động tín dụng đen thì bị công an bắt giữ.

Chiều 6/12, đại diện Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan điều tra đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao nghi phạm trốn truy nã Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1990, trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) cho Công an TP Bắc Ninh để xử lý.

Đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 22/7/2018, Dũng cùng các nghi phạm khác gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản tại TP Bắc Ninh.

Sau khi vụ việc xảy ra, công an TP Bắc Ninh bắt các nghi can liên quan và khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Riêng Dũng, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 10/9, Công an TP Bắc Ninh ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Ngọc Dũng.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận, ngày 2/12, gây án xong đã vào Đắk Lắk và trú tại nhà của một người bạn ở số 38 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar.

Theo cơ quan điều tra, địa điểm Dũng ở là nơi hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng.

Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Ea Kar kiểm tra số nhà trên thì phát hiện Dũng và thu giữ số lượng lớn tiền bạc cùng nhiều tờ rơi, quảng cáo, giấy tờ vay mượn tiền liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi.

Dũng từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích và gây tai nạn giao thông với mức án gộp chung là 6 năm 6 tháng tù giam.