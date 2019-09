Nhân viên spa, karaoke, massage... dịch vụ trá hình bán dâm cho khách

1. Bắt quả tang nhân viên spa bán dâm cho khách nước ngoài: Ngày 27/8, Đoàn 2, Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội TP.HCM cùng trinh sát Đội 6 (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM) ập vào tiệm spa Evagarden trên đường Phạm Thái Bường, phường Tân Phong, quận 7. (Ảnh: Zing) Sau khi kiểm tra trong các phòng phục vụ, cảnh sát bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Một nữ nhân viên đang kích dục cho khách. (Ảnh: Zing) 2. Tiếp viên bán dâm 4 triệu/lượt trong nhà hàng ở Sài Gòn: Ngày 31/5, Công an Q.1 và Công an P.Phạm Ngũ Lão bất ngờ kiểm tra hành chính đột xuất nhà hàng Ruby nằm trên đường Tôn Thất Tùng và 1 khách sạn ở đường Bùi Thị Xuân. Tại đây, lực lượng Công an bắt quả tang nhiều nữ tiếp viên ăn mặc hở hang đang ngồi cùng khách hoặc nhảy múa khiêu gợi để phục vụ khách. (Ảnh: Vietnamnet) Theo điều tra, khách vào ăn nhậu, muốn vui tới bến với nữ tiếp viên thì phải trả 4 triệu đồng/lượt mua dâm. (Ảnh: Vietnamnet) 3. Phát hiện hàng chục cô gái có hành vi bán dâm trong nhà hàng: Ngày 25/5, đoàn kiểm tra của Công an quận 1, TP HCM đã ập vào kiểm tra nhà hàng Một Trăm Mười trên đường Trần Quang Khải, quận 1, TP HCM bắt quả tang hàng chục cô gái mặc thiếu vải, nhưng bộ trang phục xuyên thấy múa khiêu dâm phục vụ khách. (Ảnh: Congly) 4. Bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm: Ngày 25/5, đoàn kiểm tra của Công an quận 1, TP HCM đã ập vào khách sạn trên đường Trần Khắc Chân, quận 1, TP HCM bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. (Ảnh: Congly) 5. 3 nữ nhân viên massage bán dâm cho khách trong tiệm spa: Đêm 19/5, Công an TP Nha Trang và Công an phường Tân Lập kiểm tra hành chính hai cơ sở kinh doanh dịch vụ Spa Thiên Phúc và bắt quả tang 3 nữ nhân viên massage đang bán dâm cho khách nước ngoài. (Ảnh: Cand) 6. Bắt quả tang 4 nữ nhân viên massage khỏa thân kích dục cho khách: Ngày 23/3, tổ công tác Đội CSHS Công an quận Nam Từ Liêm bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở massage có tên Tokuda có địa chỉ tại đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, phát hiện 4 nhân viên nữ của cơ sở đang massage kích dục cho khách. (Ảnh: Cand) 7. Lực lượng chức năng bắt quả tang 3 cô gái tại Spa Lily: Đêm 9/1, Đoàn 1, Kiểm tra liên ngành Văn hoá - Xã hội TP HCM cùng trinh sát Đội 6 đã vào cơ sở Spa Lily trên đường Hưng Gia 3 (phường Tân Phong, quận 7) và phát hiện 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Các cô gái được xác định là nhân viên massage tại Spa này, các khách nam có cả người nước ngoài. (Ảnh: Tố Nhã) 8. HCM: Bắt quả tang đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm: Ngày 17/8/2018, công an quan quận 1, TP HCM đã ập kiểm tra khách sạn trên đường Lê Lai, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 và bắt quả tang một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. 9. Tiếp viên nhà hàng bán dâm tiền triệu: Ngày 19/72018, công an quận 1, TP HCM đã ập vào kiểm tra một khách sạn nằm trên đường Nguyễn Văn Giai, phường Đa Kao, quận 1 và bắt quả tang hai cặp nam nữ đang mua bán dâm. Qua điều tra, các cô gái bán dâm khai nhận là tiếp viên của nhà hàng Trúc Xinh nằm cùng địa trên. 10. Công an phát hiện 2 đôi nam nữ đang bán dâm tại tiệm spa: Ngày 18/4/2017, Công an quận 7 phối hợp với Công an phường Tân Phong đã ập vào kiểm tra tiệm làm đẹp có tên là Spa Sake trên đường Hưng Gia 1 (P. Tân Phong, Q.7) và phát hiện 2 người đàn ông đang mua dâm trong phòng với 2 cô gái. (Ảnh: Infonet) 11. Công an bắt quả tang 3 cô gái bán dâm tại spa: Đêm 4/8/2015, công an quận 7, TP HCM bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính spa chăm sóc da Kim tại quận 7, TP HCM. Sau khi kiểm tra, công an đã bắt quả tang ba cặp nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm. (Ảnh: Vietnamnet) 12. Kiểm tra quán cắt tóc, phát hiện 3 cặp nam nữ đang bán dâm: Ngày 29/5/2013, Công an TP HCM phối hợp với Công an quận 5 ập vào tiệm cắt tóc gội đầu nam nữ Na Nô (số 65 Trần Tuấn Khải, P.5, Q.5) và bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm. 13. Bắt quả tang 2 đôi nam nữ bán dâm tại quán tẩm quất: Ngày 25/3/2013, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội phối hợp với Công an phường Yên Phụ kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh tẩm quất, cắt tóc gội đầu Diệp Anh tại số 95, đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội và bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Nam sinh viên môi giới bán dâm: Á hậu 7.000 USD, MC 1.500 USD/lượt.

