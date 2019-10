Thực hư tài xế Maybach 650 tự xưng lái xe Bộ trưởng Bộ Công an đánh người

(Kiến Thức) - Vụ việc tài xế Mercedes Maybach S650 xưng "lái xe của Bộ trưởng Bộ Công an" đánh người vừa qua khiến CĐM đứng ngồi không yên, hàng loạt chỉ trích hướng về người đàn ông lái xe sang được đưa ra.

Mới đây trên MXH, vụ việc tài xế tự xưng lái xe Bộ trưởng Bộ Công an đánh người gây bức xúcthu hút sự chú ý của CĐM.

Sự việc được nickname T.T chia sẻ rằng sau khi anh T đi vào ngõ thì một người đàn ông đi xe Maybach, trị giá khoảng 10 tỷ, đỗ xe chắn ở ngõ. Anh T góp ý nhắc nhở thì người đàn ông trên xe sang này nói rằng: "bố mày là tài xế của Tô Lâm bộ trưởng CA" và lao vào đánh xé áo anh T trước mặt tất cả hàng xóm mà không ai dám vào can vì anh ta xưng là tài xế của Bộ trưởng Bộ Công an.

Sau khi xảy ra vụ việc, nickname T.T đã đưa anh T ra công an phường Láng Hạ để trình báo và xin CĐM giúp xem nếu là tài xế của Bộ trưởng Bộ Công an thì có quyền đánh người không ? Và lý do gì anh ta đưa Bộ trưởng ra để doạ khi đánh anh dân".

Kèm theo những dòng chia sẻ của nickname T.T là những hình ảnh ghi lại chiếc ô tô nhãn hiệu Mercedes Maybach S650 có biển kiểm soát 30E. 908.31 và người đàn ông tên T bị thương nhiều ở vùng chân và cổ.

Nhưng sau khi thông tin người lái xe Mercedes Maybach S650 tự xưng là tài xế của Bộ trưởng Bộ Công an đánh người, CĐM bày tỏ ý kiến chỉ trích hướng về tài xế xe sang. Đa phần cho rằng, dù có là ai đi chẳng nữa nhưng chỉ vì bị góp ý mà đánh người thì thật đáng lên án.

Nickname Q.N.P bình luận: "Bộ trưởng CA làm sao tuyển loại lái xe thiếu văn hóa như thế này. Đề nghị xử nặng vì lý do bôi xấu lãnh đạo". Đồng quan điểm với Q.N.P là O.Đ chia sẻ: "Chắc ko phải đâu, Bộ trưởng Công an càng chọn lái xe kỹ chứ ko thể hơi tí là đánh người để ảnh hưởng đến uy tín của Bộ trưởng được"

Hiện thông tin của nickname T.T hiện tại vẫn mang tính một chiều và chưa có gì là bằng chứng người tài xế xe Mercedes Maybach S650 là lái xe của Bộ trưởng. Rất có thể người tài xế trên bịa chuyện. Hiện sự thông tin vụ việc vẫn tiếp tục chờ thêm thông tin của cơ quan công an phường Láng Hạ kết luận.