Lời khai rợn người của đối tượng sát hại, phân xác nạn nhân ở Hà Nội

Liên quan tới vụ sát hại, phân xác nạn nhân vứt xuống ao, ngày 15/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Ứng Hòa đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Vương Văn Đoàn về hành vi Giết người, cướp tài sản.

Trước đó, sáng 11/8, Công an huyện Ứng Hòa nhận được tin trình báo của chị Vũ Thị H. (SN 1984; trú tại thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa) về việc chồng chị là anh Nguyễn Trung Đ. (SN 1982) đi khỏi nhà từ 19h10’ ngày 9/8 đến nay chưa về, gia đình không liên lạc được với anh Đ.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Ứng Hòa đã tiến hành rà soát các thông tin để xác minh làm rõ. Nhận thấy có dấu hiệu của vụ án hình sự, Công an huyện Ứng Hòa báo cáo Công an thành phố và Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp điều tra, làm rõ.

Đến ngày 13/8, Cơ quan Điều tra Công an huyện Ứng Hòa đã triệu tập Vương Văn Đoàn (SN 1991; trú tại thôn Dũng Cảm; tên gọi khác là Đông) đến làm việc. Tại cơ quan Công an, lúc đầu đối tượng quanh co, tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tập trung đấu tranh với những nghi vấn, bất minh, cuối cùng, đối tượng Vương Văn Đoàn đã phải khai nhận về hành vi Giết người, cướp tài sản của mình đối với anh Nguyễn Trung Đ. vào tối ngày 9/8.

Vương Văn Đoàn tại cơ quan Công an. Tháng 7/2021, Vương Văn Đoàn đặt 1 sợi dây chuyền bạc cho anh Nguyễn Trung Đ. để vay 4 triệu đồng. Do không muốn trả tiền nhưng muốn lấy lại sợi dây chuyền, đồng thời muốn chiếm đoạt thêm tiền nên đối tượng gọi điện cho anh Nguyễn Trung Đ. nói sẽ cầm cố chiếc xe máy của mình để chuộc lại sợi dây chuyền bạc và vay thêm tiền. Sau khi thỏa thuận xong, đối tượng Vương Văn Đoàn điều khiển chiếc xe máy Air Blade, màu trắng, BKS: 29Y2-608.84, đi đến đầu xóm gặp anh Nguyễn Trung Đ. rồi nhờ anh này chở mình về trang trại (nhà đối tượng) để tiện giao dịch. Tại đây, anh Nguyễn Trung Đ. đồng ý việc "cắm" xe 25 triệu đồng, nhưng trừ 4 triệu đồng chuộc dây chuyền đã cầm cố trước đó và cắt "phế" 800.000 đồng; sau đó đếm 20,2 triệu đồng đưa cho Vương Văn Đoàn cùng sợi dây chuyền bạc, còn đối tượng thì đưa chìa khóa xe máy cho anh Nguyễn Trung Đ. Vừa cầm tiền, đối tượng vừa nói: "Sao cắt phế nhiều thế", rồi hai bên cãi nhau. Anh Nguyễn Trung Đ. định lấy xe máy đi về. Ngay lập tức, đối tượng Vương Văn Đoàn rút con dao rựa từ phía sau chém anh Nguyễn Trung Đ. Làng Dũng Cảm, nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Hoảng sợ, anh Đ. bỏ chạy nhưng bị đối tượng túm áo, giật ngã ngửa xuống đống gạch vụn trên nền đường. Thấy nạn nhân hô "cướp! cướp! và bỏ chạy thì bị Đoàn dập đầu xuống đống gạch. Quá trình giằng co, cả 2 bị lăn xuống vệ sông. Đối tượng tiếp tục dìm nạn nhân tử vong và kéo sang bên khu vực ao cá rồi về nhà ngủ. Chiều 10/8, người nhà anh Nguyễn Trung Đ. đến trang trại của Đoàn hỏi thông tin nhưng đối tượng trả lời không thấy. Đến 19h cùng ngày, do trời mưa lớn, đối tượng sợ xác anh Nguyễn Trung Đoàn sẽ nổi lên nên đã kéo cái xác lên sau đó phân thi thể của nạn nhân ra để phi tang. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai từ đối tượng Vương Văn Đoàn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ số tiền 20,2 triệu đồng, sợi dây chuyền bạc, chiếc xe máy Air Blade, màu trắng, BKS: 29Y2-608.84 và các vật dụng gây án gồm 1 dao bầu, 1 dao rựa. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm điều tra, pháp y tử thi và giám định theo quy định của pháp luật. Hiện vụ sát hại chủ nợ, phân xác nạn nhân ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.