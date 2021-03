Vụ giết người, vùi xác trong bê tông: Vì sao tòa hoãn xét xử?

Sáng 15/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ giết người, vùi xác trong bê tông đối với các bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (33 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (68 tuổi), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi) về tội Giết người, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm. Phiên tòa bắt đầu muộn, an ninh thắt chặt. Sau phần làm thủ tục và lắng nghe đề nghị từ VKS, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. (Ảnh phiên tòa trước đó). Trao đổi với báo chí, luật sư Nguyễn Xuân Chiến (người bào chữa cho bị cáo Phạm Thị Thiên Hà) cho biết trước phiên xử, bị cáo Hà bị vấn đề về huyết áp, nhưng vẫn có thể tham gia phiên tòa. Theo luật sư Chiến, trong quá trình từ trại giam đến đây, Hà nghe tin bố của mình đã mất nên huyết áp tăng, tim đập nhanh, không đủ sức khỏe để tiếp tục phiên tòa. Bố của Hà đã mất trước đó nhưng gia đình giấu, không cho Hà biết. Hôm nay, Hà nghe thông tin qua các bạn tù nên bị sốc. Do vậy, tòa phúc thẩm quyết định tạm hoãn phiên xét xử. Thời gian mở phiên tòa sẽ được thông báo sau. Trước đó, tháng 7/2020, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Hà án tử hình về tội giết người; bị cáo Hoa 13 năm tù về tội giết người và không tố giác tội phạm; Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, ngụ Tiền Giang) 22 năm tù và Huyên 19 năm tù cùng về tội giết người và che giấu tội phạm. (Ảnh: Tiền Phong). Theo bản án sơ thẩm, Hà, Thảo, Huyên, Hoa cùng anh Trần Trí Thành (SN 1992, ngụ TP.HCM) và ông Trần Đức Linh (SN 1969, quê Nghệ An) là một nhóm tu luyện giáo phái tại TP.HCM và Khánh Hòa, trong đó Hà trưởng nhóm. Trong quá trình tu luyện, do sợ bị chính quyền phát hiện xử lý nên nhóm này liên tục đổi địa điểm tại các tỉnh, thành phía Nam. Sau nhiều lần thay đổi địa điểm, cuối năm 2018 nhóm này thuê căn nhà tại xã Hưng Hòa (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) để tiếp tục tu luyện. Cuối tháng 12/2018, cả nhóm di chuyển đến huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), thuê phòng trong một khu villa để tu luyện bằng hình thức nhịn ăn (gọi là tịnh cốc). Đến ngày 20/1/2019, do không thể chịu đựng được việc “tịnh cốc” nên ông Linh tìm cách bỏ trốn khỏi nhóm nhưng bị nhóm của Hà bắt giữ đánh đập tử vong, sau đó đưa thi thể vào phòng bật điều hòa nhiệt độ xuống 16 độ C để tránh bị phân hủy. 3 ngày sau, nhóm này mang thi thể ông Linh để trên xe ô tô chở về lại căn nhà ở xã Hưng Hòa. Lúc này thi thể bắt đầu phân hủy nên Hà và Thành đi mua một thùng nhựa, cho thi thể vào rồi đổ bê tông che lấp; cả nhóm tiếp tục quá trình tu luyện như bình thường. Trong thời gian tu luyện tại đây, nhóm này thấy anh Thành có nhiều biểu hiện bất thường như lén đi ăn lúc nửa đêm, ăn không nhường nhịn mọi người... nên Hà bàn bạc với Thảo, Huyên và Hoa tìm cách giết Thành. Khoảng 16h ngày 15/3/2019, Hà dùng dây thòng lọng siết chặt cổ, dùng chích điện chích vào tay của Thành đến khi nạn nhân bất tỉnh. Sáng hôm sau, khi thấy anh Thành đã tử vong, Hà yêu cầu Thảo lên mạng đặt mua một bồn nhựa, xi-măng, cát... về để phi tang thi thể giống ông Linh trước đó. Sau khi phi tang các nạn nhân, nhóm của Hà để hai thùng bê tông trong phòng, đóng cửa rồi cùng nhau rời khỏi nhà đến thuê một khách sạn tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Ngày 15/5/2019, ông Nguyễn Minh Vương đến dọn nhà theo thỏa thuận với khách thuê mới phát hiện 2 thùng nhựa bê tông chứa thi thể bên trong nên báo công an. >>> Xem thêm video: Thực nghiệm hiện trường vụ giết người giấu xác trong bê tông. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

