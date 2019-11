Lời khai của kẻ dùng búa cướp tiệm vàng ở Long An

Ngày 29/11, Công an huyện Thủ Thừa phối hợp với Công an tỉnh Long An bắt giữ Huỳnh Lợi Phát (32 tuổi, ngụ tỉnh Long An) để điều tra về hành vi cướp tiệm vàng.

Bước đầu, Phát khai nhận do thiếu tiền tiêu nên đi cướp tiệm vàng. Theo đó, chiều 25/11, Phát mặc áo khoác, quần jean, đội nón bảo hiểm màu đỏ, mang găng tay đen, đeo túi da mang theo búa điều khiển xe máy Air Blade màu đỏ - đen, không biển số rảo quanh các tiệm vàng ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa để cướp.

Hiện trường vụ việc.

Thấy các tiệm vàng có nhiều người và nhân viên rất cảnh giác nên anh ta không dám ra tay.

Đến khi đến tiệm vàng Kim Hồng ở xã Nhị Thành, Phát nhận thấy chủ sơ hở nên mang theo búa xông vào đập bể tủ kiếng.

Sau đó, anh ta lấy nhiều vòng vàng trị giá khoảng 170 triệu đồng và nhanh chóng chạy ra xe máy dựng sẵn bên QL1 tẩu thoát về hướng TP HCM.

Phát điều khiển xe máy chạy đến ngã tư Bình Nhựt, rẽ về Đường tỉnh 832C ra xã An Nhựt Tân và đi thẳng về nhà ở thị trấn Tân Trụ ẩn nấu.

Hình ảnh đối tượng Phát.

Bằng nghiệp vụ, tối 28/11, trinh sát công an đã phát hiện Phát nên bắt giữ. Tại công an Phát khai nhận hành vi như trên.