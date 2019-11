Cướp tiệm vàng nhan nhản: Thủ đoạn tinh vi, ra tay càng táo tợn

Khoảng 16h20 chiều 21/11, Chu Quang Hải (23 tuổi) đi một mình vào cửa hàng kinh doanh vàng bạc ở đường Hoàng Công Chất, quận Bắc Từ Liêm đề nghị chủ tiệm cho xem đồ. Lợi dụng chủ cửa hàng không để ý, Hải giật 2 dây chuyền, một nhẫn vàng rồi bỏ chạy. Chạy đến ngõ 266 đường Hoàng Công Chất, Hải bị người dân đuổi kịp, khống chế giao cho cảnh sát. Nghi can đang bị tạm giữ tại Công an quận Bắc Từ Liêm để làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Hai nghi can cướp tiệm vàng ở Sài Gòn: Khoảng 15h20 ngày 15/11, tại tiệm vàng Thông Phương trên đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn TP HCM. Hai đối tượng mặc áo khoác, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng trên.

Một đối tượng cầm vật giống súng chĩa vào phía chủ tiệm vàng sau đó phát ra hai tiếng nổ, đối tượng còn lại đập bể tủ kính lấy vàng. Sau đó, cả hai nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát. Theo chủ tiệm vàng, số vàng bị kẻ cướp lấy đi ước tính khoảng 7-8 lượng. Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Hóc Môn và cơ quan chức năng liên quan đã khẩn trương điều tra truy bắt nghi phạm. Đến tối 22/11, lực lượng Công an đã bắt giữ một đối tượng, sau đó vận động đối tượng thứ hai ra đầu thú. Nam thanh niên nổ súng cướp tiệm vàng rồi bỏ quên điện thoại ở Quảng Ninh: Khoảng 15h30 chiều 8/10, nam thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đi xe Exciter xông vào tiệm vàng Lương Oanh, ở Mạo Khê, thị xã Đông Triều, đe dọa nhân viên và bà chủ. Một lúc sau, hắn xách ba lô chứa khoảng 200 triệu đồng nhưng làm rơi nhiều cọc tiền xuống đất. Một phụ nữ từ tiệm vàng liều mạng chạy nhanh ra lấy lại chiếc túi xách rồi quay vào trong tiệm và đóng cửa kính. Sau đó xuất hiện ô tô bán tải chạy tới húc ngã xe máy tên cướp trước sự tán thưởng của hàng xóm chủ tiệm vàng. Những người này kêu tài xế lùi ô tô về phía tên cướp khi hắn đang dựng xe dậy định bỏ trốn. Tuy nhiên sau đó tên cướp đã nổ súng, và leo lên xe máy, quay đầu rồi rời khỏi hiện trường. Rồi đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Theo đó, Công an thị xã Đông Triều đã xác định được kẻ cướp tiệm vàng là Đinh Thanh Tùng (SN 29/12/1989, đã có vợ, HKTT: Tổ 2, khu Phan Đình Phùng, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; hiện ở đường An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng). Người đàn ông vờ mua hàng để cướp tiệm vàng ở Cà Mau: Ngày 20/10, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Trương Tấn Đạt, 38 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau, để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản. Tại Cơ quan công an, bước đầu đối tượng Trương Tấn Đạt thừa nhận hành vi cướp tiệm vàng của mình. Số vàng cướp được, Đạt mang đến bán cho một tiệm vàng khác cũng ở thành phố Cà Mau được 52 triệu đồng; khi bị bắt Đạt đã tiêu xài hết, chỉ còn 10 triệu đồng. Trước đó, Cơ quan công an tiếp nhận tin báo của chủ tiệm vàng K.T, phường 5, thành phố Cà Mau, về việc bị cướp một sợi dây chuyền khoảng 2 lượng vàng. Theo trình báo của chủ tiệm vàng K.T, khoảng 8h20 ngày 16/10, Đạt đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang vào tiệm hỏi mua và đòi xem thử sợi dây chuyền. Khi chủ tiệm vàng đưa dây chuyền cho xem, bất ngờ Đạt bỏ chạy cùng dây chuyền vàng trên tay. Đối tượng Trương Tấn Đạt cũng khai nhận từng bị Tòa án Nhân dân huyện U Minh tuyên phạt 3 năm tù về tội trộm tài sản và chấp hành án xong vào năm 2016. 3 nghi phạm đi ôtô cướp tiệm vàng ở Sơn La: Khoảng 19h30 ngày 20/9/2018, tại phường Chiềng Lề TP Sơn La, tỉnh Sơn La, xuất hiện 3 người đàn ông đi chiếc ôtô 7 chỗ màu đen rồi đỗ gần hiện trường nơi cướp tiệm vàng. Nhóm này mang theo vũ khí (chưa rõ chủng loại) xông vào Công ty TNHH vàng bạc Trường Ký trên đường Chu Văn Thịnh rồi uy hiếp chủ nhà để cướp. Tuy nhiên, nạn nhân tri hô nên người dân phát hiện vụ việc. Gia đình chủ tiệm vàng sống ở 2 tầng trên của căn nhà. Theo đó, sau khi chạy thoát, nhóm đối tượng này đã bắt taxi và lên xe khách đi về phía Hà Nội, đến khu vực Cò Nòi (huyện Mai Sơn) bị lực lượng Công an Sơn La chặn bắt. Sau đó, đối tượng được đưa về Trạm 36 Công an tỉnh Sơn La để điều tra vụ việc. Xem thêm video: 2 nghi phạm nổ súng cướp tiệm vàng ở TP HCM bị bắt. Nguồn: VTC 14.

