Xe biển xanh VFF gây tai nạn: Tổng TK Lê Hoài Anh có ở cùng lái xe?

(Kiến Thức) - Tối 27/11, sau khi tài xế lái xe biển xanh say xỉn gây tai nạn rồi bỏ chạy, cơ quan Công an xác minh chiếc xe thuộc VFF, do Tổng TK Lê Hoài Anh VFF sử dụng. Một số bộ phận dư luận đặt nghi vấn, lúc xảy ra tai nạn ông Lê Hoài Anh có mặt ở trên xe hay không?