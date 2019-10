Lộ nguyên nhân bé gái 14 tháng tuổi ở Hải Phòng bầm mặt trong ngày đầu đến lớp

(Kiến Thức) - UBND huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết, qua xác minh, những vết xây sát trên vùng mặt của bé gái 14 tháng tuổi là do bạn học cùng lớp cắn.

Liên quan vụ việc bé gái 14 tháng tuổi ở Hải Phòng bầm mặt sau ngày học đầu tiên tại nhóm trẻ gia đình lớp mầm non Hoa Sen (Tổ dân phố 1, thị trấn An Dương, huyện An Dương), mới đây, UBND huyện An Dương (TP Hải Phòng) đã thông tin chính thức vụ việc trên.



Theo UBND huyện An Dương, quá trình kiểm tra vụ việc sau khi mạng xã hội và một số cơ quan báo chí phản ánh có liên quan đến cháu bé 14 tháng tuổi Đào Cát Linh Đan bị sây sát vùng mặt, UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn An Dương, Phòng GD&ĐT, Công an huyện An Dương làm việc với chủ nhóm trẻ gia đình lớp mầm non Hoa Sen.

Kết quả kiểm tra vụ việc cho thấy, cháu Đào Cát Linh Đan được nhóm trẻ Hoa Sen tiếp nhận vào học từ 8h30 phút ngày 23/10, sau khi mẹ cháu có đơn gửi vào nhóm và được học tại lớp của cô Đinh Thị Thanh Nhàn và Trần Thị Lan.

Hình ảnh cháu bé bị thâm tím vùng mặt khi đến lớp trẻ mầm non.

Khoảng 9h ngày 23/10, cháu Đan chơi đồ chơi với các bạn thì bị một bạn cắn vào ngực. Sau giờ ăn trưa, các cháu ngồi trên ghế để cô giáo dọn dẹp, còn cháu Đan do đi và ngồi chưa vững nên cô giáo để bé ngồi dưới sàn nhà, trong lòng cháu Gia Bảo (19 tháng tuổi). Sau đó, cháu Gia Bảo thơm và cắn vào má, trán và mũi cháu Đan trong thời gian rất nhanh, nhưng cháu Đan không khóc.

Lúc này, hai cô giáo (1 cô lau nhà còn 1 cô dọn dẹp bên ngoài) xong việc vào cho các cháu đi ngủ mới phát hiện ra cháu Đan bị cắn. Các cô cho bé đi ngủ cùng các bạn và Đan vẫn ngủ bình thường. Đến 15h cùng ngày, các giáo viên đã báo cáo đến chủ nhóm trẻ nhưng chủ đang đi có việc riêng.

Đến 17h, mẹ cháu Linh Đan đến đón thì chủ nhóm trẻ cùng giáo viên đã trình bày sự việc với mẹ bé và cùng đến gia đình xin lỗi ông bà và bố mẹ Đan. Sau đó, mẹ cháu Đan đã chấp nhận xin lỗi nhưng bố cháu không chấp nhận và nói để hôm sau giải quyết. Sau đó, bố cháu Đan đã đăng tải thông tin trên lên mạng xã hội.

Như vậy UBND huyện An Dương cho rằng, qua xác minh, những vết xây sát trên mặt của cháu Đan là do bạn học cùng lớp cắn.

UBND huyện An Dương cho biết thêm, Bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã khám cho cháu Đan, và cho biết cháu chỉ bị thương phần mềm. Hiện cháu ở cùng gia đình, sức khỏe và tinh thần ổn định.

Thông tin được UBND huyện An Dương phát đi.

Liên quan vụ việc trên, UBND huyện An Dương đã Chủ tịch UBND thị trấn An Dương yêu cầu chủ nhóm trẻ Hoa Sen và 2 giáo viên dạy lớp cháu Đan thực hiện việc kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm trong việc để các học sinh cắn nhau, gây tổn thương, ảnh hưởng tới dư luận và phụ huynh học sinh.

UBND huyện An Dương cho biết, nhóm trẻ Hoa Sen được UBND thị trấn An Dương cho phép hoạt động năm 2014. Hiện tại, cơ sở này vẫn đủ điều kiện hoạt động với số lượng 37 cháu gồm 3 lớp: lớp nhà trẻ 13 cháu, lớp 3 tuổi 10 cháu và lớp 4 tuổi 14 cháu. Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên của nhóm trẻ Hoa Sen là 7, trong đó có 1 quản lý, 1 nhân viên nuôi dưỡng, 5 giáo viên (4 giáo viên trực tiếp giảng dạy và 1 giáo viên đang nghỉ chế độ thai sản). Nhóm trẻ Hoa Sen định kỳ được ban Giám sát của UBND thị trấn An Dương kiểm tra tư vấn.