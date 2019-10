Nghi vấn bé gái 14 tháng bị “đánh” bầm dập ở lớp mầm non Hoa Sen

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ bé hơn 14 tháng tuổi có nhiều vết thâm tím sau ngày học đầu tiên tại nhóm trẻ Hoa Sen thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng.

Chiều 24/10, ông Lê Anh Quân - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, UBND huyện giao Phòng GD&ĐT cùng UBND thị trấn xác minh làm rõ sự việc cháu bé hơn 14 tháng tuổi có nhiều vết thâm tím trên mặt và cơ thể.

Vết thương trên người cháu bé.

Trước đó, vào tối 23/10, bố cháu Đào Cát L.Đ. (hơn 14 tháng tuổi trú tại tổ 1, thị trấn An Dương, huyện An Dương) đã đăng tải trên mạng xã hội một số hình ảnh cũng như thông tin việc cháu Đ. có nhiều vết bầm tím trên mặt sau khi học ngày đầu tiên tại nhóm trẻ Hoa Sen (địa chỉ Thị trấn An Dương, huyện An Dương).

Ngày 24/10, chị Nguyễn Thị Phương Chi (mẹ cháu L.Đ.) cho biết, sáng 23/10, khi chị gửi cháu L.Đ. đến nhóm trẻ Hoa Sen, L.Đ. khỏe mạnh bình thường, không có biểu hiện lạ.

Tuy nhiên, khoảng 17h10 cùng ngày (23/10), chị đến đón con thì quản lý nhóm trẻ mời vào phòng làm việc thông báo, cháu L.Đ. bị bạn cắn. Với lý do các cô trông trẻ tưởng các cháu thơm nhau nên không để ý, sau đó mới phát hiện cháu L.Đ. bị một bạn 19 tháng tuổi cắn trong khi chơi cùng các bạn trong lớp.

Ban đầu, chị nghĩ trẻ nhỏ chơi đùa, cắn 1-2 cái không sao. Tuy nhiên, khi trực tiếp nhìn con, chị đã "sốc" vì thấy bé L.Đ. bị nhiều vết trầy xước, tím bầm trên mặt và trên người.

Ngay khi đón cháu L.Đ. về nhà, chị Chi đã trình báo sự việc lên công an huyện An Dương và đưa cháu đến Bệnh viện kiểm tra. Bước đầu, các bác sĩ chẩn đoán, cháu L.Đ. bị chấn thương phần mềm nên cho uống thuốc chống nhiễm trùng và cho về để gia đình theo dõi.

Chị Chi cho biết thêm, đêm ngủ thỉnh thoảng bé lại giật mình tỉnh giấc và quấy khóc. Đến sáng nay bé ổn định hơn.

"Gia đình tôi tiếp tục theo dõi sức khỏe và tâm lý của cháu, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân sự việc", chị Chi nói.

Sáng 24/10, công an huyện An Dương mời chị Chi sang lấy lời khai phục vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.