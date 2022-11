Lộ diện “trùm” cầm đầu đường dây đánh bạc hàng chục nghìn tỷ đồng

Thông tin mới nhất về đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc cá độ bóng đá, đá gà, số lô, số đề..., trên mạng internet hàng chục nghìn tỷ đồng tại TPHCM và một số tỉnh, thành phía Nam vừa bị triệt phá, Cục Cảnh sát hình sự cho biết, đã ra quyết định tạm giữ và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 11 đối tượng, trong đó có 7 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, 4 đối tượng có hành vi đánh bạc.

Bùi Văn Thọ và các đối tượng trong vụ án.

Trong đó, các đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Bùi Văn Thọ (SN 1965), trú tại quận 4, TP HCM; Bùi Phương Thảo (SN 1987), trú tại quận 5, TP HCM; Nguyễn Trung Kiên (SN 1982), trú tại tỉnh tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Công Lâm (SN 1973), Lê Trần Quốc Cường (SN 1988), cùng trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM; Trương Thị Diệu Hiền (SN 1968); Bùi Đức Hiệp (SN 1989), trú tại quận 3, TP HCM. Riêng Ngũ Chấn Phát (SN 1997), cùng trú tại quận Tân Bình, TP HCM bị liệt một chân nên cho gia đình bão lãnh.

Các đối tượng về hành vi đánh bạc gồm: Trương Văn Cẩu Chảy (SN 1960), trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM; Lê Thành Cường (SN 1984), Sến Nhật Trường, (SN 1981), cùng trú tại TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai; Trịnh Thế Thanh (SN 1975), cùng trú tại TP HCM.

Kết quả khám xét, cơ quan Công an thu giữ 1 két sắt, 11 điện thoại, máy vi tính và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng trên.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, các đối tượng giữ vai trò quan trọng trong đường dây đánh bạc như: Bùi Văn Thọ, Bùi Phương Thảo, Nguyễn Trung Kiên, Lê Trần Quốc Cường.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Bùi Văn Thọ làm công việc cho thuê xe du lịch, nhưng thực chất từ khoảng đầu năm 2021, Bùi Văn Thọ cùng một số đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá, đá gà, đánh bài… trên mạng internet, cá cược thắng thua bằng tiền Việt Nam đồng.

Các đối tượng thành lập nhiều group trên ứng dụng Telegram, Viber… để lấy tài khoản tổng (Super) qua mạng, sau đó giao cho đối tượng Bùi Phương Thảo (là nhân viên kỹ thuật) chia nhỏ thành nhiều tài khoản và giao cho các đại lý thứ cấp, con bạc để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các trang mạng như: Agbong88.com, b88ag.com, b8ag.com, b88agent.com, myb8b.com, bong88ag.com, Sobet.com, Bong88.com, SV288.com…

Lực lượng Công an tiến hành khám xét nơi ở của một số đối tượng.

Các tài khoản Super có từ 500.000 đến 2 triệu điểm USD, với quy ước mỗi USD quy đổi trên trang mạng đánh bạc từ 4.000 – 10.000 Việt Nam đồng (tương ứng số tiền cao nhất khoảng 20 tỷ đồng/tài khoản).

Hàng ngày, các đối tượng tính toán tiền thắng thua và giao nhận với đại lý cấp dưới, con bạc bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc giao nhận tiền mặt trực tiếp.

Tham gia giúp sức cho các đối tượng tổ chức cầm đầu gồm: Bùi Phương Thảo có vai trò kỹ thuật, quản lý, chia tài khoản, tính toán tiền cá cược thắng thua với đại lý cấp dưới, con bạc; Võ Công Hậu có vai trò quản lý thu chi, tính toán tiền cá cược thắng thua; Đống Minh Luân có vai trò đi giao nhận tiền cá cược thắng thua trực tiếp với đại lý cấp dưới, con bạc.

Các đại lý cấp dưới của Bùi Phương Thảo gồm: Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Công Lâm; đối tượng Lê Trần Quốc Cường có vài trò kỹ thuật, quản lý, chia tài khoản, tính toán tiền cá cược thắng thua cho Nguyễn Trung Kiên; đối tượng Trương Văn Cẩu Chảy, Lê Thành Cường, Sển Nhật Trường là con bạc của Nguyễn Trung Kiên; đối tượng Trương Thị Diệu Hiền là đại lý cấp dưới của Nguyễn Công Lâm; đối tượng Ngũ Chấn Phát, Bùi Đức Hiệp giúp sức cho Trương Thị Diệu Hiền trong việc quản lý, giao tài khoản, tiền cá cược thắng thua với đại lý cấp dưới, con bạc; đối tượng Trịnh Thế Thanh là con bạc của Trương Thị Diệu Hiền.

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng đặt ra quy định không liên lạc qua điện thoại di động thông thường mà tất cả đều phải qua 2 ứng dụng Telegram hoặc Whatsap; tất cả các đối tượng cầm đầu đều cài ứng dụng giấu số điện thoại hoặc dùng số điện thoại của nước ngoài để liên lạc.

Mỗi đại lý thứ cấp sẽ do một đối tượng kỹ thuật phụ trách. Đối tượng này sẽ tạo lập 1 group Telegram nhằm trao đổi riêng với các con bạc, là đầu mối để cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của từng con bạc, để đại lý cấp trên trả tiền nếu cá cược thắng.

Quá trình đấu tranh chuyên án xác định, các đối tượng thanh toán tiền với nhau qua nhiều tài khoản ngân hàng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra và cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng.

Để tránh sự truy bắt của cơ quan Công an, các đối tượng cầm đầu thường xuyên ở nước ngoài để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và giao cho đối tượng ở Việt Nam phụ trách kỹ thuật theo dõi trên hệ thống.

Một số tang vật bị thu giữ liên quan đến đường dây đánh bạc.

Trước khi vào giải World Cup 2022, các đối tượng xóa hết dữ liệu cũ, đổi đầu trang mạng, thay đổi điểm giao nhận và cách thức tính tiền (quy ước tính tiền ngày chứ không tính tiền tuần và định mức tiền đối với khách quen và khách mới).

Đáng chú ý, trước ngày khai mạc giải World Cup, các đối tượng cầm đầu xuất cảnh ra nước ngoài điều hành hoạt động của đường dây và tạo chứng cứ ngoại phạm, nhằm cản trở việc điều tra, truy bắt của cơ quan điều tra. Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên đã hoạt động trong thời gian dài.

Tài liệu đấu tranh chuyên án thu thập được xác định, để chuẩn bị cho giải World Cup 2022, các đối tượng đã đẩy mạnh lôi kéo đại lý con bạc, “bơm điểm”, cắt trang tài khoản cá cược... riêng World Cup 2022, các đối tượng lấy thêm chỉ 1 tài khoản supper đã có 2.500.000 điểm USD tương đương 10 tỷ đồng tiền Việt Nam, trung bình mỗi tháng hơn 400 tỷ đồng, số tiền dùng để đánh bạc của đường dây này lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động E02 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an một số địa phương triệt phá đường dây đánh bạc với quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Đây là đường dây đánh bạc được tổ chức dưới nhiều hình thức như cá độ bóng đá, đá gà, số lô, số đề trên mạng internet, do một số đối tượng tổ chức thực hiện tại Thành phố HHCM và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Ngày 21/11/2022, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với Công an một số đơn vị, địa phương đồng loạt triển khai các mũi công tác, tiến hành khám xét khẩn cấp đối với 14 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc nêu trên.

Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp với Viện KSND tối cao và các đơn vị có liên quan củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác khởi tố, điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan, xử lý triệt để đường dây tội phạm này theo đúng quy định của pháp luật.