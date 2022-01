Năm 2021, hàng loạt đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị triệt phá

Đường dây đánh bạc online hơn 87 nghìn tỷ bị triệt phá: Ngày 2/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM cho biết, đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng quy mô hơn 87 nghìn tỷ. Ngày 5/11, Công an TP.HCM đã đồng loạt ập vào nhiều điểm tiến hành bắt giữ và khám xét. Qua đó, công an bắt giữ 59 đối tượng. Trong đó có 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan đến đường dây này. Trong quá trình điều tra, qua lời khai của các đối tượng, lực lượng Công an phát hiện "ông trùm" có vai trò cầm đầu đường dây này là Mohit (SN 1991, mang quốc tịch Ấn Độ) có vợ con là người Việt Nam. Đánh sập đường dây đánh bạc gần 14 nghìn tỷ, "ông trùm" mới học hết lớp 5: Ngày 7/11, Công an huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội) đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra, triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng gần 14.000 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây này là Phạm Công Anh (SN 1979, TP. Lạng Sơn, Lạng Sơn). Được biết ông trùm này mới chỉ học hết lớp 5. Từ tháng 7/2020 đến nay, ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống này lên tới gần 14.000 tỷ đồng. Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng dưới hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng với quy mô đặc biệt lớn, các đối tượng hoạt động liên tỉnh tại nhiều địa phương trên phạm vi toàn quốc. Đường dây cờ bạc quốc tế giao dịch hàng trăm nghìn tỷ đồng: Ngày 5/11, Bộ Công an đã triệt xóa đường dây đánh bạc "khủng" được xây dựng, lập trình game bán cho hàng triệu tài khoản, đại lý trong nước và nước ngoài với số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng. Cục Cảnh sát Hình sự khởi tố 15 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cầm đầu đường dây này là Trần Tuấn Thành (SN 1988, trú TP.Hà Nội). Kết quả khám xét văn phòng, nhà riêng của các bị can, cơ quan Công an đã thu giữ trên 28 tỷ đồng, 320.000 USD. Tổng số tiền khoảng trên 35 tỷ đồng liên quan đến đánh bạc. Tuy nhiên, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này được cơ quan Công an xác định với số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng; 3 xe ô tô (hãng Porsche, Land Rover, Mercedes), điện thoại các loại, số lượng lớn máy tính để bàn, máy tính xách tay, thẻ ngân hàng và các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc. "Ông trùm" Hà "Miên" cầm đầu đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ đồng sa lưới: Ngày 3/11, Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng Internet do Đỗ Ngọc Hà, còn gọi là Hà "Miên" (SN 1984, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu. Hà có 4 tiền án, 2 tiền sự hoạt động đánh bạc trên địa bàn TP. Hà Nội và các địa phương khác. Cơ quan điều tra đã triệu tập khám xét khẩn cấp Đỗ Ngọc Hà và 16 người khác điều tra về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1.771.000.000 đồng, 104 lượng vàng SJC, 1 thỏi kim loại màu vàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác. Từ các tài liệu thu thập được, có khoảng 3.000 tài khoản tham gia nhóm. Tổng số tiền đặt cược trên hệ thống khoảng hơn 1,1 tỷ Euro (tương đương khoảng 30 nghìn tỷ đồng). Triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ, thu giữ 13 siêu xe ở Hà Nôi: Ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đã khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 bị can liên quan. Thống kê bước đầu cho thấy, 2 game bài do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong đường dây này, cơ quan Công an đã thu giữ 13 xe ô tô siêu sang như Mercedes Benz AMG, Porsche,… hơn 9 tỷ tiền mặt, 20 nghìn USD, phong tỏa 10 tỷ đồng trong tài khoản, 3 bộ trái phiếu trị giá 5 tỷ đồng, 23 cây máy tính, 26 màn hình, hơn 21 nghìn sim điện thoại, 12 bộ thiết bị GSM… Đường dây đánh bạc trực tuyến 20 nghìn tỷ đồng: Ngày 7/5, Bộ Công an cũng bóc gỡ đường dây đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức game đổi thưởng, với số tiền giao dịch cực lớn. Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992, trú quận Nam Từ Liêm) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996, trú huyện Thanh Oai). Theo điều tra, máy chủ của trang game đặt tại nước ngoài và liên kết với các "đại lý cấp 1" ở Việt Nam. Cơ quan chức năng bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc từ tháng 1/2019 đến nay lên đến khoảng 20 nghìn tỷ đồng. >>> Xem thêm video: Hà Nội: Thu giữ 13 xế hộp hạng sang trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Nguồn: VTV 24.

