Linh mục nhà thờ An Mỹ bị trộm 1 tỷ đồng

(Kiến Thức) - Trong lúc đi công việc ở ngoài, linh mục nhà thờ An Mỹ bị trộm phá cửa phòng và tủ lấy đi số tiền khoảng 1 tỷ đồng, hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ.

Ngày 17/10, lãnh đạo Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của linh mục Nguyễn Xuân Thuyên về việc mất trộm xảy ra tại nhà thờ An Mỹ (xã Mỹ Cát, Phù Mỹ). Trộm đột nhập nhà thờ lấy đi hơn 42 ngàn đô và nhiều tài sản khác. (Ảnh minh họa)

“Chúng tôi đã nhận được đơn trình báo của linh mục Nguyễn Xuân Thuyên về việc nhà thờ An Mỹ bị mất trộm. Cơ quan chức năng địa phương đã tổ chức khám nghiệm hiện trượng, báo cáo lên Công an tỉnh”, lãnh đạo công an huyện Phù Mỹ nói.