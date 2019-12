Liên quan giang hồ chặn xe công an Đồng Nai, 3 cấp tá bị chuyển công tác

(Kiến Thức) - Ba sĩ quan cấp tá từ phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội sang Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai vì có liên quan đến vụ giang hồ vây chặn xe công an gây xôn xao dư luận vào ngày 12/6.

Liên quan đến vụ “Giang hồ vây chặn xe công an ở Đồng Nai”, ngày 17/12, Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh điều chuyển công tác đối với 3 cán bộ, chiến sĩ.

Theo đó, Trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự; Trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó Đội Cảnh sát 113 và Thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng (đều công tác tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - PC06) sang Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh.



Cả 3 sĩ quan này được xác định có liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra tại nhà hàng Lam Viên, phường Hiệp Hoà, TP.Biên Hoà mà Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra, xác minh.

Nhóm đối tượng chặn xe công an bị khởi tố trước đó.

Trước đó, ngày 6/10, Công an CSĐT Công an TP.Biên Hoà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi, trú TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) về tội "Trốn thuế". Đáng nói, Lương cũng chính là người đã gọi nhóm giang hồ tới vây xe công an gây xôn xao dư luận vào tháng 6/2019.

Theo điều tra, Nguyễn Tấn Lương là Giám đốc của Công ty TNHH Phú Gia Lương, trụ sở đóng tại phường Thống Nhất, TP Biên Hòa chuyên về lĩnh vực xây dựng và có nhiều dự án về cơ sở hạ tầng tại TP Biên Hòa.

Từ năm 2012 tới năm 2018, Nguyễn Tấn Lương đã vi phạm pháp luật trốn thuế và một số khoản khác. Chính vì thế, công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lương về tội trốn thế.

Theo điều tra bước đầu, ngày 12/6, tại quán ăn xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa xảy ra xô xát dẫn đến mâu thuẫn giữa 2 nhóm của Lương và nhóm trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng Đội cảnh sát trật tự cùng đồng nghiệp đang ăn tại đây.

Khi mâu thuẫn xảy ra, nhóm trung tá Tú Anh lên ô tô rời khỏi quán thì Lương điện thoại cho Giang "36" đuổi theo. Khi đuổi kịp, nhóm của Lương, Giang sử dụng 2 ô tô chặn đầu và phía sau ô tô chở trung tá Tú Anh và đồng nghiệp.

Nhóm giang hồ chặn xe công an trước đó.

Công an TP.Biên Hòa và các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai sau đó đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận, giải quyết vụ việc.

Ngày 21/6, công an tỉnh tạm đình chỉ công tác trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng Đội cảnh sát trật tự và trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó Đội cảnh sát 113 để xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 3/10, công an đã triệu tập bà Nguyễn Thị Hồng (vợ của đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, cựu Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai) để phục vụ việc điều tra làm rõ thêm hành vi của nhóm giang hồ vây chặn xe hôm 12/6 gây xôn xao dư luận.

Trước lúc xảy ra vụ việc, nhóm giang hồ chặn xe công an, số điện thoại của Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và số điện thoại của bà Hồng có nhiều cuộc gọi qua lại nhau nhưng chưa rõ nội dung. Công an vì thế đã triệu tập bà này để làm rõ.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ngày 12/9, Bộ Công an đã làm việc với Công an tỉnh Đồng Nai và công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai với Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh.

Trước đó, ngày 10/9, Ban Bí thư đã họp xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Huỳnh Tiến Mạnh.