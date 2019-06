Toàn cảnh vụ giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai

Liên quan vụ giang hồ vây xe chở công an tại xã Hiệp Hòa, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Căn (còn gọi là Tý, quê Thanh Hóa), nghi can tham gia vụ gây rối. Như vậy liên quan đến vụ việc trên, đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 nghi can liên quan để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài Căn, trước đó cơ quan công an đã bắt giữ Ngô Văn Giang (thường gọi Giang "36", ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa). Căn được xác định là đối tượng do Giang "36" gọi đến tham gia chặn xe chở công an trên đường Đặng Văn Trơn, gây mất trật tự an ninh vào ngày 12/6. Đối tượng Nguyễn Duy Kỷ (còn gọi Tuấn "nhóc", ngụ huyện Định Quán) bị bắt để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Như đã đưa tin, ngày 12/6, tại nhà hàng Lam Viên có 2 nhóm ngồi ăn uống rồi xảy ra mâu thuẫn. Cụ thể, tại phòng VIP 8, có ông Nguyễn Tấn Lương ((37 tuổi, ngụ P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, người gọi Giang “36” đến “vây nhốt” nhóm cảnh sát trong ô tô) cùng 9 người khác. Nhóm thứ hai ngồi ở phòng VIP 2 gồm ông Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ huyện Định Quán), trung tá Nguyễn Quang Trường (đội phó đội cảnh sát 113), trung tá Đinh Tú Anh (đội trưởng đội cảnh sát trật tự, Công an Đồng Nai) và đại tá Huỳnh Bảo Hùng (nguyên trưởng Phòng cảnh sát PCCC Công an Đồng Nai). (Trong ảnh là ông Huỳnh Bảo Hùng - nguyên trưởng Phòng cảnh sát PCCC Công an Đồng Nai) Khi ông Hiền đi ra ngoài vô tình nôn ói văng dính vào quần ông Lương tại khu vực quầy lễ tân dẫn đến xô xát giữa hai bên. Nhóm của ông Hiền lên ôtô rời quán thì ông Lương điện thoại cho Giang "36" cùng một số người khác đuổi theo nhóm của ông Hiền. Sau đó, nhóm xăm trổ đã chặn xe do trung tá Đinh Tú Anh cầm lái chở ông Hiền cùng trung tá Nguyễn Quang Trường và đại tá về hưu Huỳnh Bảo Hùng. Vụ việc nhóm xăm trổ chặn xe đã gây ách tắc giao thông và lực lượng công an được huy động đến để "giải cứu". Thông tin ban đầu được biết, khi xảy ra vụ nôn ói trúng ông Lương, ông Lương đã đấm vào mặt ông Hiền và bắt vào phòng VIP 8 xin lỗi mọi người và xảy ra xô xát. Sau đó, ông Lương đã gọi "anh em xã hội" đến xử Hiền và xảy ra chặn xe. Tiếp đó, một nhóm xăm trổ đã dùng hung khí đâm xì lốp ôtô của trung tá Đinh Tú Anh. Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã vào cuộc, phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng liên quan khác. Ông Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ Đắk Lắk), người bị nhóm đi cùng trung tá công an đập ghế vào đầu phải khâu 13 mũi ở trán cho biết, trưa 12/6, ông được ông Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) mời đến quán Lam Viên ăn cơm. Theo lời ông Hải, khi ra tính tiền, ông và ông Lương đứng trước cửa nói chuyện thì một người ở phòng sát bên chạy ra nôn ói trúng người ông Lương. Sau này, tôi mới biết người này tên Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ Định Quán, Đồng Nai). Vụ việc giang hồ vây xe chở công an khiến dư luận quanh vùng hoang mang, lực lượng công an cũng phải rất vất vả để giải quyết vụ việc. Cơ quan công an đang điều tra các đối tượng liên quan còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan vụ giang hồ vây xe chở công an tại xã Hiệp Hòa, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Căn (còn gọi là Tý, quê Thanh Hóa), nghi can tham gia vụ gây rối. Như vậy liên quan đến vụ việc trên, đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 nghi can liên quan để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài Căn, trước đó cơ quan công an đã bắt giữ Ngô Văn Giang (thường gọi Giang "36", ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa). Căn được xác định là đối tượng do Giang "36" gọi đến tham gia chặn xe chở công an trên đường Đặng Văn Trơn, gây mất trật tự an ninh vào ngày 12/6. Đối tượng Nguyễn Duy Kỷ (còn gọi Tuấn "nhóc", ngụ huyện Định Quán) bị bắt để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Như đã đưa tin, ngày 12/6, tại nhà hàng Lam Viên có 2 nhóm ngồi ăn uống rồi xảy ra mâu thuẫn. Cụ thể, tại phòng VIP 8, có ông Nguyễn Tấn Lương ((37 tuổi, ngụ P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, người gọi Giang “36” đến “vây nhốt” nhóm cảnh sát trong ô tô) cùng 9 người khác. Nhóm thứ hai ngồi ở phòng VIP 2 gồm ông Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ huyện Định Quán), trung tá Nguyễn Quang Trường (đội phó đội cảnh sát 113), trung tá Đinh Tú Anh (đội trưởng đội cảnh sát trật tự, Công an Đồng Nai) và đại tá Huỳnh Bảo Hùng (nguyên trưởng Phòng cảnh sát PCCC Công an Đồng Nai). (Trong ảnh là ông Huỳnh Bảo Hùng - nguyên trưởng Phòng cảnh sát PCCC Công an Đồng Nai) Khi ông Hiền đi ra ngoài vô tình nôn ói văng dính vào quần ông Lương tại khu vực quầy lễ tân dẫn đến xô xát giữa hai bên. Nhóm của ông Hiền lên ôtô rời quán thì ông Lương điện thoại cho Giang "36" cùng một số người khác đuổi theo nhóm của ông Hiền. Sau đó, nhóm xăm trổ đã chặn xe do trung tá Đinh Tú Anh cầm lái chở ông Hiền cùng trung tá Nguyễn Quang Trường và đại tá về hưu Huỳnh Bảo Hùng. Vụ việc nhóm xăm trổ chặn xe đã gây ách tắc giao thông và lực lượng công an được huy động đến để "giải cứu". Thông tin ban đầu được biết, khi xảy ra vụ nôn ói trúng ông Lương, ông Lương đã đấm vào mặt ông Hiền và bắt vào phòng VIP 8 xin lỗi mọi người và xảy ra xô xát. Sau đó, ông Lương đã gọi "anh em xã hội" đến xử Hiền và xảy ra chặn xe. Tiếp đó, một nhóm xăm trổ đã dùng hung khí đâm xì lốp ôtô của trung tá Đinh Tú Anh. Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã vào cuộc, phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng liên quan khác. Ông Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ Đắk Lắk), người bị nhóm đi cùng trung tá công an đập ghế vào đầu phải khâu 13 mũi ở trán cho biết, trưa 12/6, ông được ông Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) mời đến quán Lam Viên ăn cơm. Theo lời ông Hải, khi ra tính tiền, ông và ông Lương đứng trước cửa nói chuyện thì một người ở phòng sát bên chạy ra nôn ói trúng người ông Lương. Sau này, tôi mới biết người này tên Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ Định Quán, Đồng Nai). Vụ việc giang hồ vây xe chở công an khiến dư luận quanh vùng hoang mang, lực lượng công an cũng phải rất vất vả để giải quyết vụ việc. Cơ quan công an đang điều tra các đối tượng liên quan còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.