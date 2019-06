Giang hồ vây xe chở công an: Khám nhà, công ty "đầu trùm" Nguyễn Tấn Lương

(Kiến Thức) - Chiều tối nay (20/6), Công an TP Biên Hòa khám xét nhà và công ty ông Nguyễn Tấn Lương (phường Thống Nhất, TP Biên Hòa), người được cho là đã gọi nhóm giang hồ vây xe công an do mâu thuẫn lúc đi nhậu.