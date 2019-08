Giang hồ cộm cán Quang Rambo "khuấy đảo" MXH thế nào trước khi bị "tóm"?

Sau Khá Bảnh, mới đây thêm một giang hồ mạng bị sa lưới đó là Quang Rambo. Ngày ngày 13/8, Phòng CSHS – Công an Hà Nội vừa bắt giữ Đỗ Văn Quang (SN 1984, tức Quang "Rambo") cùng 4 đối tượng khác để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản". Theo cơ quan điều tra, trước khi bị bắt, giang hồ Quang Rambo là đối tượng hình sự cộm cán, chuyên hành nghề đòi nợ thuê và cho vay nặng lãi. Ngoài ra, đối tượng này còn khá nổi trên MXH khi thường xuyên đăng tải những clip hay livestream khoe thanh thân thế giang hồ của mình. Bên cạnh đó, đối tượng Quang Rambo còn khá nổi trên mạng xã hội khi có quan hệ khá thân thiết hay còn gọi là "anh em xã hội" với một số giang hồ mạng như Huấn "hoa hồng", Khá "bảnh". Quang Rambo thường xuyên livestream facebook với những hình ảnh hổ báo, xăm trổ, đầu trọc, đeo kính đen, đeo dây chuyền, nhẫn to, khoe tiền với mục đích khuếch trương thanh thế. Facebook và Youtube của Quang Rambo thu hút rất nhiều người theo dõi và có sự ảnh hưởng xấu đến cộng đồng mạng đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên. Sau thời gian thường xuyên livestream trên MXH, Công an TP Hà Nội đã phát hiện ra hành động cấu kết của nhóm Quang Rambo với nhiều đối tượng lưu manh để mở cửa hàng cầm đồ, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê để cưỡng đoạt tài sản của một công ty khác ở Hà Đông, Hà Nội. Quang Rambo và các đàn em đã nhiều lần đến công ty ở Hà Đông để đòi tiền nợ. Nhóm côn đồ Quang Rambo cầm đầu không chỉ chửi bới, đe dọa, dùng súng bắn và theo dõi gia đình giám đốc công ty. Thậm chí, nhóm đối tượng Quang Rambo còn chụp ảnh vợ con nạn nhân rồi bắt trả 200 triệu để chia nhau. Trước hàng loạt hành động cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê Quang Rambo đã sa lưới pháp luật.

