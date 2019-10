Chấn động những nghi án chém giết, phá hoại do giang hồ Thanh Hoá gây ra

Cú húc mạnh khiến hai thanh niên đi xe máy bị hất bay lên vỉa hè, một người chết tại chỗ, người còn lại trọng thương, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Ôtô bán tải lật nghiêng bên vệ đường sau khi đâm trúng một cây sấu. Hình ảnh camera từ các cửa hàng ven đường cho thấy, sau khi gây tai nạn, khoảng 4-5 người tự bò ra từ ôtô bán tải và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đêm cùng ngày lực lượng chức năng đã triệu tập nhiều người có liên quan để làm việc.

Nhiều người vẫn chưa quên về vụ 30 thanh niên cầm hung khí đánh nhau, một người bị chém chết xảy ra vào khoảng 21h ngày 28/7, hai nhóm thanh niên khoảng 30 người mang theo hung khí đã lao vào đánh nhau tại khu vực xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá). Đám đông rượt đuổi nhau chạy sang cả xã Hải Hà khiến nhiều người dân hoảng sợ phải đóng cửa nhà.

Nơi xảy ra vụ việc.

Vụ hỗn chiến khiến Lê Duy Tuân (27 tuổi, ở xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia) chết tại chỗ bị chém nhiều nhát; 4 người trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Người thân của Tuân đã khiêng xác đến đặt trước cổng một gia đình tại xã Hải Thượng do cho rằng ở đây có người liên quan cái chết của anh này. Hàng trăm người la hét khiến an ninh náo loạn. Đến 1h30 ngày 29/7, sau nhiều giờ được công an và chính quyền địa phương thuyết phục, thi thể Tuân được đưa về trạm y tế xã Hải Hà để khám nghiệm theo thủ tục.

Ngày 9/7, vụ 6 kẻ giang hồ Thanh Hóa rượt chém người, đập biển quán karaoke cũng khiến dư luận xứ Thanh xôn xao. Tối muộn 9/7, nam thanh niên 19 tuổi mới ra tù đã đến quán karaoke ở huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đòi tiền bảo kê và bắt mỗi nhân viên đóng 30 ngàn đồng. Khi yêu cầu không được đáp ứng, hắn kéo đồng bọn tới cầm hung khí rượt chém người, ném đá và đập biển quảng cáo quán karaoke.

Hình ảnh được cắt từ cam của quán karaoke.