Lạng Sơn: Khởi tố nhóm đối tượng mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 19/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an TP Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 2/6 vừa qua tại khu vực đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh CALS

Cụ thể, vào khoảng 2h ngày 2/6/2024, tại trước cửa quán ốc Yến Thanh, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn xảy ra sự việc mâu thuẫn, đánh nhau giữa 2 nhóm thanh thiếu niên trú tại huyện Cao Lộc và TP Lạng Sơn. Nhóm các đối tượng (Lương Văn Điều, Hoàng Văn Thạch, Lộc Từ Văn, Lương Trung Hồng, Lương Mạnh Quân, Hoàng Văn Đức) và nhóm các đối tượng (Giang Công Thức, Lý Văn Thiện, Trần Đức Hành cùng một số đối tượng khác) có hành vi sử hung khí là dao, ống kim loại, gạch, đá, ván gỗ để đuổi đánh nhau nhằm giải quyết mâu thuẫn tại khu vực đường Hùng Vương, hậu quả khiến Hoàng Văn Đức bị chảy máu ở vùng đầu phải vào viện cấp cứu.

Hành vi của 2 nhóm đối tượng trên đã gây ảnh hưởng xấu đến người dân xung quanh và gây mất ANTT công cộng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai nhận của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn đã ra quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Thạch, Lương Mạnh Quân, Lương Trung Hồng, Lộc Từ Văn, Lý Văn Thiện, Lương Văn Điều, Trần Đức Hành về tội Gây rối trật tự công cộng .

Đồng thời ra Lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Thạch, Lương Mạnh Quân, Lương Trung Hồng, Lộc Từ Văn và áp dựng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng Lý Văn Thiện, Lương văn Điều, Trần Đức Hành.