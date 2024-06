Bắt đối tượng đe dọa giết nhà mẹ vợ ở Hà Nội

Ngày 20/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Hoài Đức đã tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Đức An (SN: 1990; HKTT: thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi Đe dọa giết người.

Đối tượng Đặng Đức An.

Trước đó, vào ngày 5/6/2024, Công an huyện Hoài Đức nhận được đơn trình báo của bà T. (SN: 1960; HKTT: Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội) tố giác con rể là Đặng Đức An có hành vi đe dọa giết người. An nhiều lần có hành vi bạo lực với vợ là chị N nên chị N. đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Sau đó, An liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa, yêu cầu vợ quay trở về nếu không An sẽ giết cả nhà mẹ vợ và đăng hình ảnh nhạy cảm của vợ lên các trang mạng xã hội.

Đến trưa ngày 05/6/2024, khi bà T. cùng con gái là chị Tr. chuẩn bị dọn quầy bán hàng ăn thì An xông vào rồi liên tục có lời lẽ đe dọa nếu không gặp được vợ, An sẽ đốt nhà và giết người trong gia đình vợ. Sau đó, An dùng một con dao bấm, lao vào kẹp cổ rồi khống chế chị Tr. Bà T. chạy ra khỏi nhà hô hoán kêu gọi giúp đỡ, còn chị Tr. vùng ra được nhưng bị dao của An làm bị thương ở bàn tay. Đối tượng tiếp tục đi vào các phòng trong nhà, lục lấy đồ của vợ rồi mang đi.

Ngày 09/6/2024, Công an huyện Hoài Đức đã đã triệu tập Đặng Đức An lên làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Đức An về hành vi Đe dọa giết người.

Hiện Công an huyện Hoài Đức đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ đe dọa giết nhà mẹ vợ theo quy định của pháp luật.