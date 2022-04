Khi giao lưu bóng đá thành hỗn chiến: Rợn người những màn trả thù

2 nhóm thanh niên dùng đao chém nhau vì mâu thuẫn khi đá bóng: Ngày 21/4/2022, Công an quận 4, TP HCM đã ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí suýt hỗn chiến trên địa bàn. Trước đó trong lúc đá bóng (18/4), giữa nhóm của M. và 1 đối tượng có tên gọi là Ba Chó xảy ra mâu thuẫn nên 2 nhóm đã mang đao, 3 chĩa, dao phóng lợn hỗn chiến. (Ảnh: Báo Giao Thông) Hỗn chiến vì mâu thuẫn đá bóng, 2 người thương vong: Chiều ngày 5/12/2021, 2 nhóm đối tượng cầm hung khí đánh nhau trên địa bàn TP Long Xuyên khiến 1 người bị thương và 1 người nhảy xuống sông dẫn đến tử vong. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc đá banh nên 2 nhóm do Nguyễn Ngọc An (SN 1983) và Trần Thanh Bảo (SN 2002) cầm đầu, lao vào giải quyết mâu thuẫn tại khu vực phường Đông Xuyên. (Ảnh: Tiền Phong) Mâu thuẫn trong lúc đá bóng, một thanh niên bị chém gục: Chiều 17/11/2021, anh Trần Văn K. (22 tuổi) cùng nhóm bạn đến sân bóng ở ấp 6, xã Bình Mỹ (TPHCM) để đá bóng. Trong lúc đá bóng, hai bên xảy ra mâu thuẫn nhỏ. Khi trận đấu kết thúc, đội bạn ra về còn anh K. cùng bạn ngồi lại uống nước thì bất ngờ có một nhóm thanh niên cầm hung khí từ ngoài tới lao vào tấn công. Anh K. bị chém gục tại chỗ, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng vỡ xương sọ, đứt hai gân chân, nhiều vết chém sâu ở cơ thể. (Ảnh: Vietnamnet) Nam sinh lớp 9 bị đâm chết sau mâu thuẫn trên sân bóng: Chiều 18/4/2021, nam sinh Hoàng Trung Đ. (học sinh lớp 9 Trường THCS Hoàng Văn Thụ, TP Nam Định) cùng bạn đi đá bóng. Trong lúc đá bóng, giữa Đ. và một nhóm thiếu niên xảy ra mâu thuẫn. Khi lấy xe ra về, nhóm của Đ. và nhóm thiếu niên trên tiếp tục lời qua tiếng lại, sau đó hai bên lao vào ẩu đả. Trong lúc hỗn loạn, Đ. bị một thiếu niên dùng vật nhọn đâm trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu. (Ảnh: Người dân cung cấp) Chém gần lìa tay đối thủ vì mâu thuẫn trên sân bóng: Chiều 17/3/2020, Bùi Duy Long (20 tuổi), Huỳnh Nhật Tân (22 tuổi), Ngô Trần Anh Tuấn (18 tuổi) và một số người khác đến sân bóng trên đường Tạ Quang Bửu. Trong lúc chơi, Long va chạm với một thành viên của đội bạn và bị người này đánh. Sự việc được những người trên sân can ngăn. Khoảng 20h30 cùng ngày, Long cùng Tân, Tuấn ra về thì bị nhóm thanh niên mang theo hung khí chặn đánh. Tuấn bị một người chém gần lìa cánh tay, phải nhập viện cấp cứu. (Ảnh: Công an cung cấp) Mâu thuẫn lúc đá banh, một thanh niên bị đánh hội đồng tử vong: Chiều 12/8/2019, nhóm thanh niên đá bóng với nhau trong sân của một trường đại học. Trong lúc đá banh, thì Mai Phú Sang (ngụ quận Ô Môn) va chạm do tranh chấp bóng với một người trong đội bạn. Sang bị 3 thành viên đội bạn là Đạt, Hiệp, Đăng đánh khiến ngất xỉu tại chỗ, đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó do xuất huyết não. (Ảnh: CAO)



Đánh nhau nhập viện vì mâu thuẫn khi đá bóng: Ngày 16/7/2019, 2 đội bóng tự do hẹn nhau giao lưu bóng đá tại sân bóng ở số 104 Nguyễn An Ninh, Hà Nội. Một đội bóng tự do có khoảng 15 người, trong đó có một số người xăm trổ; đội còn lại có khoảng 10 người là sinh viên cùng một số người đang làm việc tại Hà Nội. Khi tranh chấp bóng, giữa 2 thành viên của 2 đội đã xảy ra va chạm. Lúc này, đội bóng có một số nam thanh niên xăm trổ đã lao vào đánh hội đồng đối thủ đội bạn. Các thành viên trong nhóm bị hại đã lao vào can ngăn nhưng cũng bị đội bóng “xăm trổ” hành hung. Đội bị hại có 1 thành viên bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, các thành viên còn lại bị thương nhẹ. (Ảnh: Infonet)

>>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Mâu thuẫn trên sân bóng, nam thanh niên bị đánh tử vong. (Nguồn: THDT)

