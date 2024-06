Chân dung 2 tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đồng Nai

Sáng 20/6, tại lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Cũng tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ đã chúc mừng Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an Hà Tĩnh được điều động và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho đại tá Nguyễn Xuân Thao. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng Đại tá Nguyễn Xuân Thao và Đại tá Nguyễn Hồng Phong được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao đảm nhận các trọng trách mới. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Nguyễn Xuân Thao hứa sẽ phát huy những ưu điểm, giữ vững đoàn kết, thống nhất và phát huy trí tuệ tập thể; kế thừa, phát huy thành tích, truyền thống của các thế hệ Công an tỉnh Hà Tĩnh để cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, TTATXH trên địa bàn. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Hồng Phong đến nhận nhiệm vụ tại Công an tỉnh Đồng Nai. Đại tá Nguyễn Xuân Thao sinh năm 1977, quê quán huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Trước khi nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, ông giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an. Đại tá Nguyễn Hồng Phong sinh năm 1979 (45 tuổi). Trước khi về Hà Tĩnh nhận nhiệm vụ mới, ông có thời gian công tác tại Cục An ninh nội địa Bộ Công an, giữ chức Phó Cục trưởng. Ông nhận quyết định giữ chức Giám đốc Công an Hà Tĩnh vào tháng 7/2022, khi đó ông đang mang cấp bậc hàm thượng tá. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Nguồn: THND

