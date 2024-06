Khởi tố nữ quái cưỡng đoạt tài sản của cán bộ cơ quan nhà nước

Ngày 20/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Thị Nương (SN 1968; trú tại: xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Mai Thị Nương.

Theo điều tra, Mai Thị Nương thường tụ tập một số đối tượng khiếu kiện, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Đối tượng thường nhắm đến cán bộ cơ quan nhà nước để khiếu kiện, hăm doạ, nhằm mục đích kiếm tiền bất chính. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 18/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Thị Nương về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Hiện Công an huyện Phú Xuyên đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng cưỡng đoạt tài sản của cán bộ cơ quan Nhà nước theo quy định.