Hà Nội: Cháy nhà 5 tầng lúc rạng sáng, 1 người được cứu thoát

Ngày 20/6, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng (địa chỉ: số nhà 8B, ngõ 3, xóm 4, Hà Trì 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông).

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Khoảng 2h40 cùng ngày, người dân phát hiện có cháy tại tầng 1 và 2 ngôi nhà 5 tầng nói trên đã hô hoán và báo cho chính quyền sở tại và gọi 114 để báo cháy. Lực lượng tại chỗ (người dân, tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), dân phòng, PCCC cơ sở, chính quyền, Công an sở tại) đã nhanh chóng đến hỗ trợ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Hà Đông đã điều động 1 xe Chỉ huy, 2 xe chữa cháy đến hiện trường; Công an quận Thanh Xuân điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy đến chi viện. Trung tâm Chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động 2 xe chữa cháy Đội PCCC khu vực 4 và 1 xe chở phương tiện Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội khẩn trương thực hiện các phương án dập lửa, cứu nạn,...

Tại hiện trường, tầng 1 và tầng 2 ngôi nhà bốc cháy dữ dội. Lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai đội hình cứu nạn, cứu hộ kịp thời cứu 1 nạn nhân (bàn giao cơ quan y tế để cấp cứu); đồng thời triển khai phương án chữa cháy. Sau khoảng hơn 1 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thống kê ban đầu, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ cháy nhà 5 tầng lúc rạng sáng đang tiến hành điều tra làm rõ.