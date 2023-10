Mâu thuẫn ở sân bóng và loạt vụ hỗn chiến kinh hoàng

Đánh người vì mâu thuẫn ở sân bóng: Ngày 30/10, Công an tỉnh Gia Lai thông tin, Công an huyện Đức Cơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 11 đối tượng để điều tra về tội "Giết người". Trước đó, ngày 23/7, Siu Đ. (SN 2009), R.M.P cùng trú tại xã Ia Lang, R.M.H (trú tại xã Ia Din) và một số thanh niên đi đá bóng tại một sân bóng trên địa bàn xã Ia Lang, huyện Đức Cơ thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Siu Đ. đã rủ một nhóm thanh niên mang theo dao, gậy, mũ bảo hiểm đi tìm P. rồi đánh vào vùng đầu, mặt và tay P. gây thương tích tổn hại 10% sức khỏe, đánh H. gây thương tích tổn hại 33% sức khỏe. Bị cắn rách tai vì mâu thuẫn khi đá bóng 'phủi': Chiều 5/9, tại sân bóng 79, phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP HCM, đội bóng anh T và anh Phạm Gia Q có nhờ chủ sân “cáp kèo” đá bóng giao lưu với một đội khác. Trong lúc đá bóng, vì cho rằng đội bạn đá bạo lực với anh Q nên anh T có nói “chơi xấu quá”. Lúc này, cầu thủ bên đối phương đã nhào vào đánh, Q bị cắn rách tai, T bị đánh đến ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hỗn chiến trên sân bóng, một người tử vong: Ngày 25/8, 4 nghi can thuộc hai nhóm là Võ Chí Thành, Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Văn Hi (cùng 18 tuổi) và một thiếu niên 16 tuổi bị Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra hành vi Giết người. Trước đó, tối 23/8 nhóm Thành đến sân đá bóng với nhóm Trần Thế An (15 tuổi). Mâu thuẫn trong lúc nhặt bóng, cáp kèo, nhóm Thành cho là đội bạn "nhìn đểu" nên xảy ra cự cãi. Bực tức, Thành ra xe máy lấy dao, cùng 3 người trong nhóm cầm gậy xông vào tấn công đội bạn. Trong cuộc hỗn chiến, An bị đâm trọng thương, tử vong trên đường đi cấp cứu. Hai người khác cũng bị thương. Mang hung khí đi truy sát vì mâu thuẫn trên sân bóng: Ngày 18/7, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An phối hợp với các đơn vị liên quan trích xuất camera, xác định nhân dạng của các đối tượng đồng thời lấy lời khai của nạn nhân để truy xét nhóm đối tượng đâm người trong sân bóng. Vụ việc xảy ra vào tối 16/7 tại sân bóng đá cỏ nhân tạo trên địa bàn xã Long Trì, huyện Châu Thành. Theo đó, do mâu thuẫn khi giáp mặt nhau trên sân bóng đá mini, nhóm đối tượng đã kéo người cầm theo hung khí vào sân bóng tấn công, đâm gục 1 thanh niên rồi bỏ trốn… Chém người vì mâu thuẫn trên sân bóng: Do mâu thuẫn trong lúc đá bóng tại sân bóng đá ở phường 13, quận Gò Vấp, TP HCM. tối 1/6/2022, anh V.M.H. (17 tuổi) cùng bạn H.V.Đ. (18 tuổi) và L.V.V. (17 tuổi, cả 3 cùng ngụ quận Gò Vấp) đang ăn uống tại quán ăn trên đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), bất ngờ xuất hiện một nhóm thanh niên khoảng 20 người xông vào, dùng dao chém anh H. gây thương tích vùng đầu, khuỷu tay trái. Nhóm này còn đập phá gây hư hỏng phần đầu xe gắn máy của anh H. rồi bỏ đi. 2 nhóm thanh niên dùng đao chém nhau vì mâu thuẫn khi đá bóng: Ngày 21/4/2022, Công an quận 4, TP HCM đã ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí suýt hỗn chiến trên địa bàn. Trước đó trong lúc đá bóng (18/4), giữa nhóm của M. và 1 đối tượng có tên gọi là Ba Chó xảy ra mâu thuẫn nên 2 nhóm đã mang đao, 3 chĩa, dao phóng lợn hỗn chiến. Đánh nhau do mâu thuẫn từ sân bóng, 2 người thương vong: Xuất phát từ mâu thuẫn trước đó trong lúc đá banh tại một sân bóng ở phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, chiều 5/12/2021, 2 nhóm do Nguyễn Ngọc An (SN 1983; ngụ phường Đông Xuyên) và Trần Thanh Bảo (SN 2002; ngụ phường Mỹ Hòa, TP Xong Xuyên) cầm đầu, lao vào giải quyết mâu thuẫn tại khu vực phường Đông Xuyên, khiến 1 người bị thương và 1 người nhảy xuống sông dẫn đến tử vong. (Hai đối tượng Nguyễn Ngọc An và Trần Thanh Bảo) Mâu thuẫn trong lúc đá bóng, một thanh niên bị chém gục: Chiều 17/11/2021, anh Trần Văn K. (22 tuổi) cùng nhóm bạn đến sân bóng ở ấp 6, xã Bình Mỹ (TPHCM) để đá bóng. Trong lúc đá bóng, hai bên xảy ra mâu thuẫn nhỏ. Khi trận đấu kết thúc, đội bạn ra về còn anh K. cùng bạn ngồi lại uống nước thì bất ngờ có một nhóm thanh niên cầm hung khí từ ngoài tới lao vào tấn công. Anh K. bị chém gục tại chỗ, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng vỡ xương sọ, đứt hai gân chân, nhiều vết chém sâu ở cơ thể. Nam sinh lớp 9 bị đâm chết sau mâu thuẫn trên sân bóng: Chiều 18/4/2021, nam sinh Hoàng Trung Đ. (15 tuổi, học lớp 9 Trường THCS Hoàng Văn Thụ, TP Nam Định) cùng bạn đi đá bóng tại sân bóng Cô Tô Canh tại khu đô thị Dệt May, đường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định. Trong lúc đá bóng, giữa Đ. và một nhóm thiếu niên xảy ra mâu thuẫn. Khi lấy xe ra về, nhóm của Đ. và nhóm thiếu niên trên tiếp tục lời qua tiếng lại, sau đó hai bên lao vào ẩu đả. Trong lúc hỗn loạn, Đ. bị một thiếu niên dùng vật nhọn đâm trọng thương và tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. >>> Xem thêm video: Bắc Giang: Mâu thuẫn trong đêm, nổ súng bắn đối thủ trọng thương.

