Làm rõ vụ đổ hàng nghìn tấn rác giữa rừng ở Hòa Bình

Thông tin từ Tổng cục Môi trường, đơn vị này đã yêu cầu Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình làm rõ vụ đổ trái phép hàng nghìn tấn rác thải sinh hoạt giữa rừng.

Bước đầu, đại diện sở này cho biết đang làm văn bản để trả lời và yêu cầu lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình xác minh, báo cáo về nội dung báo chí phản ánh về tình trạng ô nhiễm rác thải sinh hoạt.

Trước đó, nhiều cơ quan báo chí phản ánh hơn 2 năm nay, TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) để tồn đọng số lượng rác thải sinh hoạt hàng trăm nghìn tấn. Vì không thể xử lý số lượng rác khổng lồ nêu trên, chính quyền TP Hòa Bình tập kết rác tại nhiều vị trí trong thành phố như đường Trương Hán Siêu, khu công nghiệp Mông Hóa, ven cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình và đặc biệt là đỉnh đồi thuộc xóm Can (xã Độc Lập).

Ngày 30/12/2020, UBND tỉnh Hoà Bình thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh về việc “đồng ý để UBND thành phố Hòa Bình nghiên cứu, khảo sát và có phương án bố trí khu tập kết chất thải rắn sinh hoạt tạm thời tại xóm Can, xã Độc Lập”.

Dựa vào văn bản trên của UBND tỉnh Hòa Bình, UBND TP Hòa Bình ra văn bản ngày 30/6/2021 về việc vận chuyển rác thải tại các địa điểm về vị trí tập kết tạm thời và giao cho Công ty Hoàng Long thực hiện vận chuyển toàn bộ lượng rác sinh hoạt tại 4 địa điểm khác nhau về xóm Can.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày đổ hơn 6.000 tấn rác vào đỉnh đồi thuộc xóm Can, Công ty Hoàng Long chưa tiến hành làm các phương án tập kết, xử lý chất thải để trình lên cơ quan có thẩm quyền và khu vực tập kết chưa được quy hoạch. Sau một thời gian ngắn hoạt động đã gây ra ô nhiễm môi trường.

Xẻ rừng để đào bãi chứa rác trên đỉnh đồi xóm Can, xã Độc Lập. (Ảnh: Đoàn Bổng/VietNamnet)

Ngày 19/7/2021, Công an huyện Lương Sơn có báo cáo về “hiện tượng cá chết đồng loạt do ô nhiễm nguồn nước mặt suối Noi tại xóm Chanh, xã Cao Sơn”.

Một đoàn kiểm tra liên ngành do Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Hoà Bình) và đại diện Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Hoà Bình và các đơn vị địa phương có liên quan thực hiện lấy mẫu nước. Kết quả xét nghiệm các mẫu nước thu được tại 8 vị trí khác nhau tại khu vực bãi rác xóm Can cho thấy hàng loạt chỉ số vượt ngưỡng an toàn hàng trăm lần.

Trước sự việc ô nhiễm nêu trên, tháng 9/2021, Công an tỉnh Hòa Bình đề nghị tạm dừng vận chuyển rác tập kết tại xóm Can cho đến khi đảm bảo các yêu cầu về pháp luật trong hoạt động đầu tư bảo vệ môi trường.