Tin nóng 24/11: Thiếu tá công an quan hệ bất chính với phụ nữ có chồng

Thiếu tá công an quan hệ bất chính với phụ nữ có chồng: Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa đề xuất Giám đốc Công an tỉnh này kỷ luật đối với cán bộ đang công tác tại đơn vị vì có quan hệ bất chính với phụ nữ đã có gia đình. Người bị đề nghị kỷ luật là thiếu tá L.T.V (SN 1984), công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương. Trước đó, ngày 21/4/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương nhận được đơn của ông T.V.T tố cáo thiếu tá L.T.V có hành vi quan hệ nam nữ bất chính với vợ ông. Qua xác minh xác định nội dung tố cáo của ông T.V.T đối với thiếu tá LT.V là chính xác. (Ảnh minh họa) Đã bắt được phạm nhân trốn khỏi Trại giam Thủ Đức - Z30D: Ngày 24/11, tin từ Ban Giám thị Trại giam Thủ Đức (Z30D) cho biết, vừa bắt được đối tượng đang thụ án tù 15 năm, lợi dụng lúc được cho đi lao động đã trốn trại. Theo đó, phạm nhân Đinh Viết Dũng (SN 1965, ngụ tỉnh Lâm Đồng), đang thụ án 15 năm tù tại Trại giam Thủ Đức (Bộ Công an), đóng tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Lúc 9h ngày 10/11/2022, lợi dụng khi đi lao động, Dũng xin đi vệ sinh và bỏ trốn. Sáng 24/11, Dũng bị bắt tại một địa điểm thuộc phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP HCM, sau 14 ngày bỏ trốn. Giải cứu 2 phụ nữ thoát khỏi đám cháy chung cư ở Hà Nội: Trưa 24/11, tại một căn hộ ở tầng 6, tòa nhà V1 Victoria Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, xảy ra vụ cháy lớn. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức trinh sát, tìm kiếm người bị nạn và phát hiện 2 phụ nữ lớn tuổi đang mắc kẹt. Cảnh sát đã di chuyển và hướng dẫn các nạn nhân mắc kẹt thoát nạn an toàn. Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên lề đường: Ngày 24/11, Công an xã Yên Kỳ, Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi được người dân phát hiện được bên lề đường. Trước đó, sáng 3/11, trên đoạn đường từ khu 6 đi khu 10 (thuộc xã Yên Kỳ, Hạ Hòa) 2 người dân địa phương phát hiện 1 bé trai sơ sinh bị bỏ ở lề đường. Thời điểm phát hiện, cháu bé chỉ được quấn miếng tã và lớp vải quanh người, cháu rất ngoan và không khóc. Bắt nhóm đối tượng gây ra 25 vụ trộm két sắt tại đền, chùa: Ngày 24/11, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án liên quan đến ổ nhóm chuyên đột nhập vào các di tích tâm linh như đền, chùa, nhà thờ để phá két trộm tài sản. Bước đầu, cơ quan công an chứng minh được, các đối tượng đã thực hiện hơn 25 vụ trộm cắp tài sản tại các đền, chùa của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tang vật thu giữ gồm 10 két sắt, 8 điện thoại di động, 3 xe mô tô, 2 kìm cắt sắt và các vật chứng, tài liệu liên quan. Nổ khí gas khiến một người bỏng nặng: Tối 23/11, người dân sống trong hẻm 435 đường Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM) bất ngờ nghe tiếng nổ lớn từ một căn nhà trong hẻm. Khi mọi người chạy tới nơi thì thấy ông L.N.G. (43 tuổi) chạy ra, toàn thân bị bỏng nặng, còn bên trong nhà nồng nặc mùi gas. Bước đầu nhận định, do bình gas trong nhà bị rò rỉ, ông G. hút thuốc dẫn đến nổ khí gas. Bắt giam cán bộ BQL Dự án đầu tư và xây dựng: Ngày 24/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Văn Tài (SN 1987, trú tại khối Hòa Tây, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương), là cán bộ hợp đồng tại Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện Tương Dương. Ông Tài bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Được biết, ông Phạm Văn Tài đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Nữ sinh lớp 9 bị xe tải cán tử vong trên đường về nhà: Trưa 24/11 trên đường ĐT 743B thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, em D. học sinh lớp 9, trường THCS P.L (thành phố Thuận An, Bình Dương) đang đạp xe trên đường ĐT 743B từ trường về nhà. Khi xe đạp của em D. di chuyển đến khu vực cầu Ông Bố gần quốc lộ 13 thì va chạm với xe tải và bị xe tải cán qua khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Mượn tiền không trả còn quan hệ bất chính với vợ chủ nợ. Nguồn: ĐTHĐT.

