Cựu Phó Chủ tịch Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh liên quan vụ AIC thế nào?

Viện KSND Tối cao vừa hoàn thành cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC; ông Trần Đình Thành - cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và ông Đinh Quốc Thái - cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai cùng 33 bị can về các tội "Đưa hối lộ", “Nhận hối lộ”, "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Đáng chú ý, cơ quan tố tụng cũng liệt kê thêm 28 đơn vị, cá nhân có liên quan đến vụ án, trong đó có bà Phan Thị Mỹ Thanh - cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Theo cáo trạng, tại tờ trình số 1052 ngày 21/10/2013 và tài liệu kèm theo của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai có nội dung thể hiện danh mục thiết bị y tế chuyên môn trị giá hơn 609 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong tờ trình số 3082 ngày 10/12/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Cao Tiến Dũng (khi đó là phó giám đốc sở này) đề xuất phê duyệt điều chỉnh dự án, trong đó xác định danh mục thiết bị y tế chuyên môn trị giá hơn 754 tỷ đồng. Theo đề xuất của ông Dũng, bà Phan Thị Mỹ Thanh đã ký quyết định số 4277 ngày 26/12/2013 phê duyệt điều chỉnh dự án. Trong đó, quyết định danh mục thiết bị y tế chuyên môn trị giá hơn 754 tỷ đồng. Cơ quan truy tố kết luận việc ông Dũng đề xuất và bà Thanh phê duyệt điều chỉnh giá trị thiết bị y tế chuyên môn là không có căn cứ. Tuy nhiên, kết quả điều tra chưa có căn cứ kết luận hành vi của ông Dũng và bà Thanh dẫn đến hậu quả thiệt hại của vụ án, nên cần thiết phải tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau. Đối với các cá nhân thuộc Sở KH&ĐT, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, những người trực tiếp thẩm định và đề xuất không có căn cứ về việc đầu tư thiết bị y tế trị giá lên hơn 754 tỷ đồng trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, phê duyệt điều chỉnh Dự án đã vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, kết quả điều tra chưa có căn cứ kết luận các hành vi vi phạm dẫn đến hậu quả thiệt hại của vụ án nên cũng cần thiết phải tách ra để tiếp tục điều tra. Năm 2015, một số lãnh đạo, chuyên viên Sở Tài chính Đồng Nai thực hiện việc thẩm định thiết bị y tế phát sinh ngoài hợp đồng thuộc gói thầu số 7 và 67. Các chuyên viên không thực hiện việc "Khảo sát thực tế, thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần thẩm định giá" mà căn cứ vào giá trị do Chủ đầu tư báo cáo để trình Hội đồng thẩm định giá nhà nước tỉnh Đồng Nai. Phía Hội đồng thẩm định giá sau đó xác định tổng giá trị gói thiết bị y tế phát sinh của gói thầu số 7 và 67 là hơn 4,6 tỷ đồng (theo giá trị do Chủ đầu tư báo cáo) để thanh toán cho nhà thầu. Do đó, hành vi này cũng cần tách để điều tra, xử lý theo quy định. Cáo trạng vụ án nêu, do có quen biết với cựu bí thư Trần Đình Thành, bà Nhàn đã nhiều lần gặp gỡ Trần Đình Thành cùng các lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, đề nghị tạo điều kiện để Công ty AIC tham gia đấu thầu và trúng các gói thầu thiết bị y tế tại Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đồng Nai. Đầu năm 2013, khi Bệnh viện Đồng Nai được UBND tỉnh chấp thuận cho thuê đơn vị tư vấn để điều chỉnh danh mục thiết bị y tế chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế, bị can Nhàn chỉ đạo nhiều thuộc cấp thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các công ty "quân xanh" để đảm bảo cho AIC được trúng thầu. Từ thủ đoạn nêu trên, Công ty AIC chỉ định tham gia 16/19 gói thầu thiết bị y tế với tổng giá trị 665 tỷ đồng. Cáo trạng xác định để được tạo điều kiện trúng các gói thầu thiết bị y tế tại Dự án Bệnh viện Đồng Nai, cựu chủ tịch AIC đã chi tiền hối lộ cho Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái, Phan Huy Anh Vũ tổng số 43,8 tỷ đồng. Cụ thể, bà Nhàn đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho ông Thành 14,5 tỷ đồng, ông Thái 14,5 tỷ đồng và cựu giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ 14,8 tỷ đồng. >>> Mời độc giả xem thêm video 20 năm tù cho Chánh Thanh tra Quân đội nhận hối lộ. Nguồn: THĐT

