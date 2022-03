Lái xe đâm liên hoàn tại Long Biên có nồng độ cồn “gấp đôi khung”

Sáng nay (3/3), Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) thông tin, vụ tai nạn đường làng Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên, TP Hà Nội khiến 2 vợ chồng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cụ thể, lái xe ô tô biển kiểm soát 30F–631.86 là Vũ Văn Khải (SN 1968 ở phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội) đã đâm vào xe máy mang BKS 18F4-108.xx do anh L.V.D (SN 1978) điều khiển chở vợ là chị Ng.T.T. (SN 1987, cùng ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đi chiều ngược lại, khiến vợ chồng anh D. bị thương nặng.



Vào thời điểm xẩy ra tai nạn lái xe Vũ Văn Khải có kết quả đo nồng độ cồn là 0,8 miligram/lít khí thở, vượt gấp đôi mức kịch khung .

Công an quận Long Biên cũng thông tin, hiện vợ chồng anh D., nạn nhân trong vụ tai nạn vẫn đang nguy kịch, nên công an chưa thể lấy lời khai ban đầu phục vụ công tác điều tra. Công an quận Long Biên cũng bác bỏ thông tin có người tử vong trong vụ tai nạn.