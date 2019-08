Hàng cây sưa tiền tỷ rụng lá như mưa, người dân hoang mang tìm lý do

Nhiều người dân sinh sống tại Khu tập thể cán bộ mỏ địa chất, ngõ 210, đường Hoàng Quốc Việt, thuộc phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cảm thấy lo lắng và bất an trước sự việc nhiều cây sưa bất ngờ rụng lá với mật độ dày đặc. Theo phản ánh của những người dân sinh sống nơi đây cho hay, hàng cây sưa này có cách đây khoảng 30 năm về trước, nhiều người dân được hưởng lợi ích từ hàng cây này, đặc biệt trong những ngày nắng nóng oi bức, hàng cây gỗ quý này đã làm giảm phần nào nhiệt độ nắng nóng của Thủ đô trong những ngày hè. Người dân sống tại đây cho hay, sự việc bất thường này xảy ra cách đây khoảng 5 ngày, hàng cây sưa rụng lá với mật độ dày đặc, những lá rơi rụng vẫn còn xanh, và đặc biệt không có dấu hiệu của việc xâm hại từ phía thân cây. Nhưng lượng lá rụng ngày một nhiều khiến người dân nơi đây cảm thấy bất an và hoài nghi về “sức khỏe” cũng như “số phận” của những cây gỗ quý này. Theo ghi nhận của PV báo Kiến Thức, chiều ngày 23/8, tại khu vực này lượng lá rụng dày đặc phủ kín vỉa hè, con đường đi lại, cũng như những phương tiện đậu đỗ tại đây cũng bị phủ kín lá. Hàng cây này có đến 3 cây gỗ sưa, có đường kính khoảng 30 đến 40cm, cao khoảng 15 đến 20m cùng một số cây khác. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở đây là chỉ có hàng cây sưa (3 cây) là có hiện tượng vàng và rụng lá dày đặc, các cành cây không có hiện tượng đổ gãy hay xâm phạm. Ông Phan Tử Bằng (79 tuổi), cựu giảng viên của trường Đại học Mỏ Địa chất, là người sinh sống lâu năm tại đây cho hay: “Tôi sống tại đây từ khi hàng cây này được trồng, thời điểm trồng hàng cây này là từ năm 1996, quá trình phát triển của hàng cây này tôi nắm rõ, qua hàng chục năm hàng cây vẫn xanh tốt tỏa bóng mát, nhưng chưa lần nào thấy sự việc các cây rụng lá nhiều như những ngày vừa qua”. Ông Bằng cho biết thêm, hàng cây sưa này sẽ rụng lá vào những tháng 4 tháng 5, nhưng không rụng với mật độ như thế này bởi đây là thời kỳ thay lá. Nhưng đây không phải là hiện tượng thay lá bình thương như mọi năm. Sau khi nhận thấy sự việc có dấu hiệu bất thường, tổ dân phố cũng như nhiều người dân sinh sống tại khu tập thể cũng đã họp bàn, đồng thời thông báo sự việc lên phía chính quyền để có phương án theo dõi xử lý “cấp cứu” cho hàng cây này. Sự việc hàng cây gắn bó lâu năm với các hộ dân sinh sống tại khu tập thể Mỏ địa chất bất ngờ bị rụng lá với mật độ dày đặc đang khiến cho các hộ dân sinh sống tại đây vô cùng lo lắng và bất an. Các hộ dân nơi đây, mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc làm rõ nguyên nhân, khẩn trương có những biện pháp cấp bách “cấp cứu” lấy hàng cây sưa tiền tỷ này. Một số người dân nơi đây cũng cho biết thêm, vào buổi sáng cùng ngày, một chuyên gia Viện Bảo vệ Thực vật đã về lấy mẫu kết đất cũng như kiểm định cây sưa cho biết, hiện tại đang trong quá trình xét nghiệm, để phòng tránh cho cây giảm rụng lá thì phun nước thật nhiều vào thân gốc cây. Người dân ở nơi đây cho hay, họ nghi nghờ hàng cây sưa đã bị kẻ xấu hãm hại. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin... >>> Xem thêm video: Chặt hạ hai cây sưa trị giá trăm tỷ ở Chương Mỹ, Hà Nội. Nguồn: VTV1.

