Kịp thời giải cứu cháu bé mắc kẹt tại tầng 2 ở Hà Nội

Ngày 21/6, Công an TP Hà Nội cho biết, vào hồi 11h25 ngày 20/6, Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 có cháu nhỏ bị mắc kẹt trên tầng 2 tại số 39, ngõ 29 Võng Thị, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội. Ngay lập tức, lãnh đạo Công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận huy động 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy cùng 6 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường để cứu nạn, cứu hộ.

Cháu bé mắc kẹt tại tầng 2 đã được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời.

Khi tiếp cận hiện trường, do nhà bị mất điện cửa cuốn của tầng 1 không hoạt động, cháu bé ở nhà một mình đã leo lên ban công tầng 2 hoảng loạn, gọi người thân và muốn thoát ra ngoài. Nắm bắt được tình hình, tổ công tác đã dùng biện pháp tâm lý để trấn tĩnh cháu bé, triển khai hệ thống an toàn phòng các tình huống xảy ra sự cố, đồng thời đưa thang lên đưa cháu bé xuống mặt đất an toàn.

Qua sự việc trên Công an quận Tây Hồ khuyến cáo đến mọi người dân nhất là các bậc phụ huynh cách phòng tránh khi sử dụng cửa cuốn trong gia đình: Trong trường hợp gia đình có trẻ nhỏ, việc giám sát trẻ khi sử dụng cửa cuốn là vô cùng quan trọng. Đặc biệt đối với trẻ dưới 6 tuổi, cha mẹ cần tuân thủ nguyên tắc không cho phép trẻ tự mở hoặc điều khiển cửa cuốn. Không để trẻ ở nhà một mình khoá trái cửa, cần phải có sự trông coi, giám sát của người lớn.

Ngoài ra, không nên sử dụng cửa cuốn như một trò chơi cho trẻ bằng cách kéo lên hoặc kéo xuống một cách vô ý, vì điều này có thể gây nguy hiểm không đáng có.

Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng cửa cuốn nên được bảo dưỡng 6 tháng/ một lần. Các thợ bảo dưỡng sẽ đến kiểm tra bộ lưu điện, kiểm tra các dây nối, bộ tời, tay điều khiển hoặc vệ sinh cửa để chắc chắn tất cả các bộ phận vẫn đang hoạt động bình thường.

Trang bị bộ bình lưu điện cửa cuốn (đây là một thiết bị có nhiệm vụ cung cấp nguồn điện dự phòng cho motor cửa cuốn). Trong trường hợp điện áp sụt giảm hoặc mất điện lưới, không thể nào mở được cửa cuốn khi bị cúp điện. Bình lưu điện có chức năng chính hỗ trợ cho hệ thống cửa cuốn đóng/mở dễ dàng khi mất điện.

Trường hợp cửa cuốn không mở được khi bị mất điện, thì có thể thay thế bằng cách vận hành bằng tay thông qua chốt ly hợp. Chốt ly hợp cửa cuốn là một thiết bị làm từ dây cable và chốt để có thể giật được trong trường hợp cửa cuốn không mở được khi mất điện. Chốt ly hợp thường được đặt ở gần vị trí giúp cho mọi người dễ dàng sử dụng, nó liên kết trực tiếp đến hộp kĩ thuật của cửa cuốn. Khi bị nạn cần sự giúp đỡ liên hệ ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trong trường hợp khẩn cấp theo số 114 hoặc Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Tây Hồ theo số: 0243.212.1403.