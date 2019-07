Kinh hãi xem 2 ô tô khách chèn ép nhau trên quốc lộ

Ngày 3/7, Công an tỉnh Hải Dương chính thức thông tin kết quả xác minh, xử lý vụ hai ô tô chở khách phóng nhanh chèn ép nhau trên QL5A.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip được camera hành trình ghi lại cảnh 2 xe ô tô chở khách mang BKS tỉnh Hải Dương phóng nhanh, vượt ẩu, chèn ép nhau trên QL5A nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Mời quý vị độc giả xem video: Hai ô tô chở khách phóng nhanh chèn ép nhau trên QL5A

Theo Công an tỉnh Hải Dương, ngay sau khi nắm bắt được thông tin trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh này tiến hành xác minh, làm rõ.



Hình ảnh hai xe phóng nhanh chạy đua trên quốc lộ 5.

Theo đó, hai xe trên được xác định gồm xe ô tô buýt BKS 34L - 1634 thuộc Công ty Cổ phần vận tải xe khách Hải Hưng, chạy tuyến TP.Hải Dương – TP Hà Nội do lái xe là Nguyễn Ngọc Hiệp (SN 1979, trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) điều khiển.

Xe ô tô khách BKS 34 - 02096 thuộc Doanh nghiệp tư nhân Thức Diệp chạy tuyến huyện Thanh Miện, Hải Dương - TP. Hà Nội do lái xe là Phạm Văn Quỳnh (SN 1983, trú tại xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, Hải Dương) điều khiển.

Qua làm việc, 2 lái xe công nhận nội dung clip phản ánh là đúng và xác nhận sự việc xảy ra vào hồi 6h20 ngày 26/6/2019 tại Km31, QL5A, địa phận xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Trên cơ sở kết quả làm việc, Phòng CSGT tỉnh Hải Dương đã yêu cầu 2 lái xe viết cam kết chấp hành nghiêm Luật GTĐB, tuyệt đối không để tái diễn hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, chèn ép nhau trên đường gây mất an toàn giao thông.

Do sự việc xảy ra trên địa phận tỉnh Hưng Yên, nên Phòng CSGT - Công an tỉnh Hải Dương đã thông báo cho Phòng CSGT- Công an tỉnh Hưng Yên để thực hiện xử lý theo thẩm quyền.