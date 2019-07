Bắt “siêu đạo chích” trộm tài sản xuyên miền Bắc

Theo hồ sơ của cơ quan công an, “siêu đạo chích” Lê Tuấn Đại hoạt động trộm cắp tài sản rất lưu động, có tính chuyên nghiệp. Đối tượng này đã có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản, có bà ngoại và dì ở thị trấn Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) nên rất thông thạo địa bàn.

Sa khi xác định được danh tính của Đại, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở và công ty đối tượng đang làm việc và thu giữ một chiếc sim chính là sim điện thoại bị lấy cắp của ông Vũ Anh Dũng (SN 1968, ở thị trấn Hữu Lũng, Lạng Sơn) - người đã bị Lê Tuấn Đại vào nhà lấy trộm 1 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, 1 máy tính bảng Samsung, 1 chiếc ví giả da với gần 5 triệu đồng bên trong.

Qua xác minh, cơ quan công an cũng đã tìm kiếm và thu giữ được các tang vật khác do Đại lấy trộm gồm: chiếc xe môtô đối tượng đã bán ở hiệu cầm đồ ở xã Hương Lạc (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), điện thoại di động bán ở thị trấn Đồi Ngô (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Tuy nhiên, lúc đó Đại đã lẩn trốn.

Đến ngày 12/5/2019, Công an huyện Hữu Lũng phối hợp với Công an Quận Đống Đa (Hà Nội) đã bắt được Đại khi đối tượng đang trốn ở Hà Nội. Tại cơ quan công an, Lê Tuấn Đại đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình tại nhà ông Dũng.

Ngoài vụ trộm nói trên, "siêu đạo chích" Lê Tuấn Đại thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản ở các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Giang.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy tìm các đồng phạm của Lê Tuấn Đại.