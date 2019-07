Vào khoảng 6h30, tại km 684+750 sáng 3/7, trên đường tránh lũ, thuộc địa phận xã Hồng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải, xe khách và container. Theo đó, ô tô tải mang BKS 89C - 102.57 do tài xế Bùi Trọng Hiệp (SN 1991, trú Thái Thuỵ, Thái Bình) đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam đã xảy ra va chạm với xe container BKS 60C - 477.96 kéo theo rơ-móc 60R - 038.45 do tài xế Nguyễn Quang Tiến (SN 1993, trú Bình Định) chạy chiều ngược lại.Bị va chạm, xe ô tô tải sau đó tiếp tục đâm trực diện vào xe khách giường nằm mang BKS 17B - 012.10 do tài xế Trần Thế Hanh (SN 1979,quê Thái Bình) điều khiển.Vụ tai nạn khiến đầu xe tải "bay đầu", nát bét biến dạng hoàn toàn, xe khách cũng hư hỏng hoàn toàn. Tài xế xe ô tô tải mắc kẹt trong ca-bin sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng bị thương nặng. Ngoài tài xế Hiệp, đến thời điểm hiện tại cũng đã có 9 hành khách trên xe giường nằm cũng bị thương phải vào bệnh viện điều trị.Nhận được thông tin vụ tai nạn, lực lượng của Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình cũng như đội CSGT, Công an huyện Lệ Thuỷ đã nhanh chóng có mặt phân làn giao thông. Hiện trường vụ tai nạn xe tải "bay đầu", nát bét sau khi đâm trực diện xe giường nằm.Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

