Hung thủ nhắn trước khi sát hại nữ sinh 16 tuổi?

Liên quan vụ nam thanh niên đâm chết nữ sinh 16 tuổi rồi tự tử, thông tin trên Tiền Phong cho biết, cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị đã xác định được nguyên do ban đầu vụ án. Trong ảnh: Hiện trường vụ án được cơ quan chức năng phong tỏa. Theo đó, nghi can Huỳnh Văn Tài (27 tuổi), ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận và nạn nhân là Trần Thị P. (16 tuổi), ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận tử vong tại thôn 6, xã Gio Hải (huyện Gio Linh, Quảng Trị) với nhiều vết đâm trên người là do mâu thuẫn trong chuyện yêu đương. (ảnh: Bảo vệ Pháp luật). Lúc cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra trong điện thoại của Huỳnh Văn Tài thì có tin nhắn gửi cho nữ sinh P. trước ngày gây án, với nội dung "Xin hẹn em ở kiếp sau!". Trong ảnh:Công an phong tỏa hiện trường vụ án. (ảnh: Tuổi Trẻ). Trước đó, vào khoảng 11h30 trưa 2/7, em Trần Thị P. (16 tuổi), ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cùng em trai chơi tại nhà ông bà nội ở thôn 6, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.Trong ảnh:Xã Gio Hải (chấm đỏ), nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Google Maps/Zing). Vào thời điểm này, Huỳnh Văn Tài (27 tuổi), ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đến nhà ông bà nội của P. sau đó dùng dao đâm em P. tử vong tại chỗ. Sau đó Tài tự tử, thi thể nằm bên cạnh em P. (ảnh: Công an TPHCM). Được biết, P. năm nay lên lớp 11. Tranh thủ dịp nghỉ hè, P. cùng em trai từ Bình Thuận ra thăm nhà ông bà nội tại thôn 6, xã Gio Hải, huyện Gio Linh khoảng 10 ngày nay. Trong ảnh:Hiện trường vụ án. (ảnh: Zing).

