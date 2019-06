Không phát hiện vụ xăng giả của “đại gia” Trịnh Sướng, UBND Sóc Trăng nhận lỗi

Trịnh Sướng làm chủ. Kho xăng dầu của ông Trịnh Sướng ở huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) bị cảnh sát khám xét trước đó. Đó là chia sẻ của ông Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, trong buổi họp báo chiều 11/6 thông tin các vấn đề liên quan đến Công ty TNHH MTV Mỹ Hưng (ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) do ônglàm chủ.

Tại buổi họp báo, ông Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, ông Trịnh Sướng có công ty làm xăng giả đã hơn 2 năm, với quy mô lớn và hành vi rất nghiệm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến tài sản, tính mạng của người dân. Tuy nhiên, cơ quan chức năng ở địa phương không phát hiện kịp thời đã làm ảnh hưởng đến tín nhiệm của người dân đối với chính quyền.

“UBND tỉnh nghiêm túc nhận trách nhiệm còn yếu kém, chưa sâu sát. UBND tỉnh cũng xin nhận khuyết điểm trước Chính phủ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng", Phó Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng chia sẻ và khẳng định, nếu phát hiện các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hay cán bộ công chức Nhà nước có liên quan đến sai phạm trên, tỉnh sẽ kiên quyết xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Vụ việc sản xuất, pha chế xăng dầu giả của "trùm" Trịnh Sướng đang tiếp tục được làm rõ. "Đây là bài học cho địa phương, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, tìm ra những thiếu sót kịp thời chấn chỉnh", lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng nói.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện một đường dây sản xuất, mua bán hàng giả là xăng dầu trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên lãnh đạo Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Nông và các đơn vị nghiệp vụ liên quan phá án. Đến ngày 13/3, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố 9 bị can về hành vi sản xuất, mua bán hàng giả.

Đến ngày 5/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với 14 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố lên 23 bị can, trong đó có ông Trịnh Sướng. Phía công an cũng đã khám xét một kho xăng dầu của ông Trịnh Sướng ở huyện Mỹ Xuyên để phục vụ công tác điều tra.