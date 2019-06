Đổi đường lấy đất tại đại dự án BT của Bitexco: Đường “đắp chiếu”, nhà đã bán

Năm 2014, Bitexco được chỉ định là nhà đầu tư tuyến đường bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An theo hình thức BT, gồm phần tuyến đường (bao gồm tuyến số 1, tuyến số 5) và nút giao tuyến số 1 và đường 70. Đổi lại, Bitexco được UBND tp Hà Nội đổi cho khu đất phía nam đường vành đai 3 rộng tới 90 ha để triển khai khu đô thị The Manor Central Park.

Dự án dài khoảng 3,76km gồm một tuyến chính dài 2,5km, nền đường rộng 53,5m và một tuyến đường phụ dài 1,1km, nền đường rộng 20,5m. Dù được phê duyệt từ năm 2011, đến tháng 5.2014 mới khởi công xây dựng, nhưng đến khi hợp đồng dự án kết thúc vào tháng 4.2017 (sau 36 tháng), nhà đầu tư Bitexco vẫn không hoàn thành công tác thi công.

Đến ngày 25/6/2017, UBND TP Hà Nội phải ban hành Quyết định 3830 phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án. Trong quyết định này, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là UBND TP Hà Nội đã chấp thuận bổ sung thêm một số hạng mục: Nút giao, hệ thống thoát nước… và kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng từ 36 tháng theo hợp đồng ban đầu lên thành 54 tháng (tính từ tháng 5/2014), kết thúc vào tháng 11/2018.

Dù đã được TP Hà Nội “nới” tiến độ thêm, nhưng đến khi kết thúc thời gian (tháng 11/2018), công tác thi công dự án của nhà đầu tư vẫn ì ạch, không hoàn thành tiến độ công trình theo quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án.

Mới đây UBND TP. Hà Nội lại vừa ra quyết định điều chỉnh thời gian hợp đồng dự án thành 67 tháng (kể từ tháng 5/2014). Như vậy, đến hết năm 2019 thì hợp đồng BT dự án mới hết thời hạn.

Cho đến giờ, dự án làm đường vẫn còn ngổn ngang, trong khi đó, giá trị nổi bật của dự án là công viên Chu Văn An vẫn như bãi đất hoang. Trong khi đó, phần đất đối ứng là khu đô thị The Manor Central Park thì lại được chủ đầu tư triển khai thần tốc và rao bán để thu hồi vốn cho tuyến đường đang “đắp chiếu”.

Tính đến nay, dự án BT này đã có tới 2 lần điều chỉnh mốc thời gian hoàn thành dự án (từ 36 tháng lên 67 tháng) và có thể sẽ không dừng lại ở con số 67 tháng. Đồng thời, việc liên tục “nới” tiến độ dự án này đang khiến dư luận xôn xao, và đặt nhiều dấu hỏi về năng lực của nhà đầu tư và có hay không sự “ưu ái” của cơ quan chức năng…

Trong khi đó, một sale bán hàng của sàn BĐS Cenland cho biết: Dự án đã bán cách đây 2 năm nay và hiện tại đã bán gần hết. Riêng sản phẩm Shophouse còn không đáng kể chỉ còn vài căn.

Phía ngoài, khu dự án quây rào kín mít, nhưng đất đai được rao bán qua tay rầm rộ

Trong khi, con đường Nguyễn Xiển - Xa La vẫn còn bừa bộn, được quây tôn và có chốt bảo vệ trông coi.

Trên bản đồ vệ tinh, đường Nguyễn Xiển - Xala vẫn là đường cụt, bao xung quanh một màu xanh cây cỏ. Và con đường này không biết đến bao giờ mới xong, dù Bitexco tiếp tục được UBND tp Hà Nội ưu ái gia hạn điều chỉnh mốc thời gian hoàn thành dự án từ 36 tháng thành 67 tháng (cuối 2019). Như vậy, còn 6 tháng nữa để Bitexco hoàn thành dự án BT này.

Trong khi đó, giá trị nổi bật của dự án là công viên Chu Văn An vẫn như bãi đất hoang.

Tuyến số 5 trong dự án BT này là tuyến đường giáp ranh giữa Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và Khu chức năng đô thị Nam đường vành đai 3, có chiều dài tuyến gần 1.200m. Điểm đầu giao cắt với tuyến số 1, điểm cuối giao cắt với dự án đường vào phía Đông khu tưởng niệm, cũng đang cụt lủn.

Năm 2018, Dự án Đường bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An (Thanh Trì - Hà Nội) do tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư bị kiểm toán nhà nước điểm tên vì đội vốn không căn cứ lên tới 36,79 tỷ đồng. Đây không phải lần đầu dự án này bị chỉ ra sai phạm. Tại kết luận của Thanh tra Chính phủ (Thông báo số 1785 ngày 19/7/2017), tổng vốn đầu tư dự án từng bị phê duyệt tăng thêm 12 tỷ đồng do tính sai khối lượng, đơn giá và định mức.

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin.