Ảnh: Cách người dân Hà Nội vật vã vượt qua cái nắng 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 9/6, nắng nóng và nắng nóng gay gắt đã xảy ra diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Hà Nội ngày (10/6), trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong ngày (10/6), chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 7-10 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng trong đợt nắng nóng gay gắt này. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1-2. Vì vậy, người dân đi ra ngoài đường nhất định phải trang bị đầy đủ mũ, kính, áo chống nắng... Không chỉ chị em mà anh em cũng nai nịt chu đáo các phương tiện che nắng. Nắng nóng cũng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Vì vậy, người dân được cảnh báo cần chủ động các biện pháp phòng ngừa nắng nóng, tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Giây phút nghỉ trưa của các công nhân môi trường giữa cái nóng 40 độ C. Chị Hương - nhân viên môi trường chia sẻ: "Thời tiết 2 hôm nay nắng quá, làm việc mất sức nhiều, tranh thủ buổi trưa ra gốc cây nghỉ ngơi lúc cho mát rồi lại vào làm tiếp". Giữa cái nóng oi bức của buổi trưa, những bóng cây là lựa chọn tối ưu cho những người công nhân nghỉ trưa. Một tài xế xe ôm công nghệ mắc võng nghỉ trưa ngay trên vỉa hè Hồ Tây. Tranh thủ ngồi chợp mắt trong bóng râm dưới cái nóng 40 độ. Thảm cỏ trong công viên trở thành nơi nghỉ trưa lấy sức của nhiều người. Trao đổi với PV, chị Ngạc Thị Toan - nhân viên Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị chi nhánh Ba Đình cho biết: "Trưa nắng nóng quá, thời tiết như này dễ bị mất nước với mệt lắm, đi ra ngoài làm việc cần phải trang bị đầy đủ mũ, áo, kính để tránh bị ảnh hưởng bởi nắng nóng gay gắt". Đợt nắng nóng gay gắt khả năng kéo dài nhiều ngày tới với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ nay đến ngày 12-13/6.

