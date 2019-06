Cận cảnh kho pha chế xăng giả của đại gia Trịnh Sướng

Đại gia Trịnh Sướng khai cách chế xăng giả thu lợi tiền tỷ Khi bị bắt, đại gia xăng dầu Trịnh Sướng khai nhận hành vi mua bán, sản xuất xăng giả trong thời gian dài để thu lợi bất chính tiền tỷ. Chuyên án sản xuất, tiêu thụ xăng giả liên quan đại gia Trịnh Sướng khởi phát đầu năm 2018 khi Công an Đắk Nông xác định một ôtô bị cháy do sử dụng xăng kém chất lượng. Ngoài khởi tố 9 bị can, công an tỉnh đã báo cáo Bộ Công an lập chuyên án đấu tranh. Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết đường dây sản xuất xăng giả đã hoạt động trong thời gian dài và hết sức tinh vi. "Quy mô và số lượng cơ sở để sản xuất xăng giả được đặt ở nhiều tỉnh, thành nên việc điều tra, phá án gặp không ít khó khăn", ông nói. “Các doanh nghiệp ban đầu pha trộn xăng giả ngay tại cửa hàng. Tuy nhiên, sau khi nghi ngờ bị theo dõi, nhóm này đã pha trộn tại các kho hàng, tàu biển được cảnh giới cẩn trọng, người lạ không thể lại gần”, đại tá Quy nói. Lực lượng trinh sát liên tục phải thay đổi. 200 cán bộ, chiến sĩ được Công an tỉnh Đắk Nông huy động tham gia mật phục trong gần một năm tại nhiều tỉnh miền Tây như: Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và TP.HCM. Tại thời điểm khám xét kho xăng của nghi can Trịnh Sướng, công an thu giữ nhiều loại xăng giả chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Đồng thời thu giữ các hóa chất, dung môi để sản xuất xăng giả. Đồng loạt khám xét 6 địa điểm ở TP.HCM, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng, công an thu giữ hơn 3 triệu lít dung dịch các loại (gồm 2 triệu lít hỗn hợp pha chế xăng giả; 430.000 lít dung môi chưa pha...), 3 tàu thủy, 6 xe bồn và 50 kg chất tạo màu. Qua điều tra, công an xác định phương thức hoạt động của các doanh nghiệp này là mua dung môi chưng cất từ dầu mỏ có chỉ số RON 60-87, sau đó pha với xăng A95 với tỷ lệ 30-50% cùng chất tạo màu để thành xăng RON A92 giả. Ngoài ra, các doanh nghiệp này cũng dùng 35% dung môi, 40% xăng A95 và các chất tạo màu để sản xuất xăng E5 RON 95 giả. Sản phẩm xăng sau khi được pha chế sẽ được nhóm trên lưu kho rồi xuất đi các tỉnh, thành trong cả nước tiêu thụ. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 1/1/2017 đến khi bị bắt, trung bình mỗi tháng nhóm này đưa ra thị trường trên 6 triệu lít xăng giả, tương đương 174 triệu lít trong hơn 2 năm, thu lợi bất chính ước tính hàng nghìn tỷ đồng.Tuy nhiên, bước đầu các bị can chỉ thừa nhận bán ra thị trường 19,5 triệu lít xăng giả, thu lợi khoảng 135 tỷ đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng. Đến nay, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố 23 bị can trong vụ án. Trong ảnh là bị can Trịnh Sướng đã bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 5/6.

Đại gia Trịnh Sướng khai cách chế xăng giả thu lợi tiền tỷ Khi bị bắt, đại gia xăng dầu Trịnh Sướng khai nhận hành vi mua bán, sản xuất xăng giả trong thời gian dài để thu lợi bất chính tiền tỷ. đại gia Trịnh Sướng khởi phát đầu năm 2018 khi Công an Đắk Nông xác định một ôtô bị cháy do sử dụng xăng kém chất lượng. Ngoài khởi tố 9 bị can, công an tỉnh đã báo cáo Bộ Công an lập chuyên án đấu tranh. Chuyên án sản xuất, tiêu thụ xăng giả liên quankhởi phát đầu năm 2018 khi Công an Đắk Nông xác định một ôtô bị cháy do sử dụng xăng kém chất lượng. Ngoài khởi tố 9 bị can, công an tỉnh đã báo cáo Bộ Công an lập chuyên án đấu tranh. Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết đường dây sản xuất xăng giả đã hoạt động trong thời gian dài và hết sức tinh vi. "Quy mô và số lượng cơ sở để sản xuất xăng giả được đặt ở nhiều tỉnh, thành nên việc điều tra, phá án gặp không ít khó khăn", ông nói. “Các doanh nghiệp ban đầu pha trộn xăng giả ngay tại cửa hàng. Tuy nhiên, sau khi nghi ngờ bị theo dõi, nhóm này đã pha trộn tại các kho hàng, tàu biển được cảnh giới cẩn trọng, người lạ không thể lại gần”, đại tá Quy nói. Lực lượng trinh sát liên tục phải thay đổi. 200 cán bộ, chiến sĩ được Công an tỉnh Đắk Nông huy động tham gia mật phục trong gần một năm tại nhiều tỉnh miền Tây như: Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và TP.HCM. Tại thời điểm khám xét kho xăng của nghi can Trịnh Sướng, công an thu giữ nhiều loại xăng giả chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Đồng thời thu giữ các hóa chất, dung môi để sản xuất xăng giả. Đồng loạt khám xét 6 địa điểm ở TP.HCM, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng, công an thu giữ hơn 3 triệu lít dung dịch các loại (gồm 2 triệu lít hỗn hợp pha chế xăng giả; 430.000 lít dung môi chưa pha...), 3 tàu thủy, 6 xe bồn và 50 kg chất tạo màu. Qua điều tra, công an xác định phương thức hoạt động của các doanh nghiệp này là mua dung môi chưng cất từ dầu mỏ có chỉ số RON 60-87, sau đó pha với xăng A95 với tỷ lệ 30-50% cùng chất tạo màu để thành xăng RON A92 giả. Ngoài ra, các doanh nghiệp này cũng dùng 35% dung môi, 40% xăng A95 và các chất tạo màu để sản xuất xăng E5 RON 95 giả. Sản phẩm xăng sau khi được pha chế sẽ được nhóm trên lưu kho rồi xuất đi các tỉnh, thành trong cả nước tiêu thụ. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 1/1/2017 đến khi bị bắt, trung bình mỗi tháng nhóm này đưa ra thị trường trên 6 triệu lít xăng giả, tương đương 174 triệu lít trong hơn 2 năm, thu lợi bất chính ước tính hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, bước đầu các bị can chỉ thừa nhận bán ra thị trường 19,5 triệu lít xăng giả, thu lợi khoảng 135 tỷ đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng. Đến nay, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố 23 bị can trong vụ án. Trong ảnh là bị can Trịnh Sướng đã bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 5/6.